Кто имеет льготы при поступлении в 2026 году: разъяснение МОН

Министерство образования и науки Украины определило категории абитуриентов, которые в 2026 году могут поступить по специальным условиям в учреждения высшего образования. Так, абитуриенты вместо национального мультипредметного теста имеют право воспользоваться квотами, собеседованием или получить место на бюджете.

Видео дня

Соответствующие условия определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году. Поэтому поступающие могут воспользоваться квотой-1 или квотой-2.

Кто может поступить по собеседованию

лица с инвалидностью;

участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие во время Революции Достоинства;

поступающие которые не смогли пройти НМТ по состоянию здоровья или отсутствие специальных условий;

лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

По квоте-2 могут поступать абитуриенты с временно оккупированных территорий, районов боевых действий, а также внутренне перемещенные лица.

Квотой-1 могут воспользоваться:

участников/ц боевых действий;

лиц с инвалидностью;

освобожденных из плена;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Кто может перевестись на бюджет

На свободные бюджетные места могут быть переведены:

дети погибших военнослужащих;

дети погибших участников Революции Достоинства;

дети погибших правоохранителей;

дети лиц, которые находились в плену;

лица с инвалидностью;

дети участников боевых действий;

внутренне перемещенные лица;

жители территорий боевых действий;

дети из многодетных семей;

шахтеры и их дети.

Если поступающие со льготами не получили рекомендацию на бюджет по специальным условиям, они автоматически участвуют в конкурсе на общих основаниях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!