Кто имеет льготы при поступлении в 2026 году: разъяснение МОН

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
954
Министерство образования и науки Украины определило категории абитуриентов, которые в 2026 году могут поступить по специальным условиям в учреждения высшего образования. Так, абитуриенты вместо национального мультипредметного теста имеют право воспользоваться квотами, собеседованием или получить место на бюджете.

Соответствующие условия определены в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2026 году. Поэтому поступающие могут воспользоваться квотой-1 или квотой-2.

Кто может поступить по собеседованию

  • лица с инвалидностью;
  • участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны;
  • пострадавшие во время Революции Достоинства;
  • поступающие которые не смогли пройти НМТ по состоянию здоровья или отсутствие специальных условий;
  • лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы.

По квоте-2 могут поступать абитуриенты с временно оккупированных территорий, районов боевых действий, а также внутренне перемещенные лица.

Квотой-1 могут воспользоваться:

  • участников/ц боевых действий;
  • лиц с инвалидностью;
  • освобожденных из плена;
  • детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Кто может перевестись на бюджет

На свободные бюджетные места могут быть переведены:

  • дети погибших военнослужащих;
  • дети погибших участников Революции Достоинства;
  • дети погибших правоохранителей;
  • дети лиц, которые находились в плену;
  • лица с инвалидностью;
  • дети участников боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица;
  • жители территорий боевых действий;
  • дети из многодетных семей;
  • шахтеры и их дети.

Если поступающие со льготами не получили рекомендацию на бюджет по специальным условиям, они автоматически участвуют в конкурсе на общих основаниях.

