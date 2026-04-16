'Не надо быть гением, чтобы это понять'. ГСКО на пятый год войны заговорила о снижении требований к школьникам

Цели, прописанные в государственном стандарте образования, недостижимы для большинства школьников. Именно поэтому необходимо снизить требования к ученикам.

Видео дня

На этом отметил глава Государственной службы качества образования Руслан Гурак. По его словам, в условиях войны удалось сохранить образование и обеспечить работу школ, но избежать образовательных потерь не удалось.

"Не надо быть гением, чтобы это понять. Имеем ситуацию, когда по разным причинам цели, прописанные в государственном стандарте образования, недостижимы для большинства учеников. Требования, которые сегодня предусмотрены государственным стандартом, – декларативные. А это значит, что надо быть реалистами и изменить стандарт", – отметил Гурак.

Он добавил, что мониторинг знаний учащихся 6-х и 8-х классов по украинскому языку и математике, который проводился трижды в течение 2023–2025 годов, свидетельствует о том, что провала в знаниях детей нет, но большинство учеников находятся в группе среднего уровня. Именно поэтому стоит обратить внимание на цели стандарта по конкретным направлениям.

"Вопрос не в том, понижать или не понижать стандарт в соответствии с возможностями учеников. Вопрос в понимании целей стандарта по конкретным направлениям. Как по мне, цель, в том числе в образовании, должна быть достижимой. Мое мнение, что те недостижимые результаты, которые декларируем в стандарте, могут загонять детей в эту образовательную пропасть", – говорит председатель ДСЯО.

Он считает, что сбалансирование этого процесса является самым большим вызовом, который может быть, однако цели госстандарта должны быть достижимыми. Дети, при необходимости, должны иметь возможность больше времени уделить на изучение одной темы лучше, вместо 10 и ни одну из них не понять.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!