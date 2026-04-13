'Нет детей – нет проблемы!' Украинцы скептически оценили заявление МОН об очередях в детсады

В Украине исчезли очереди в детсады, а учреждения дошкольного образования стоят полупустыми и не работают на полную мощность. Исключением стали города-сателлиты Киева, города-миллионники и густонаселенные районы отдельных городов.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Анастасия Коновалова в эфире телемарафона. По ее словам, государство будет направлять усилия на создание возможности для посещения детсадов детьми, начиная с одного года.

"Конечно, я не говорю сейчас о прифронтовых регионах, где из-за отсутствия укрытий, так называемых подземных садиков, полноценных мест, где дети могут находиться полный день, доступ к очному обучению невозможен. Демографическая ситуация такова, что сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы садики заполнялись там, где есть места, детьми раннего возраста", – сказала Коновалова.

Если же существует очередь и ребенка проблематично устроить в учебное заведение, то родители могут воспользоваться программой "еЯсла" и получить компенсацию для возмещения услуг няни или частного сада. Кроме того, общины теперь имеют полномочия вводить собственные системы поддержки родителей в зависимости от потребностей местного населения.

Украинцы скептически отреагировали на такое заявление чиновницы. В частности, под заметкой Освіта.ua они указывали, что многие родители выезжают за границу с детьми. В то же время, многие сетовали на то, что если закрывать детсады, то не будет и очередей в них. Тогда как некоторые отмечали, что в стране упала рождаемость, однако попасть в государственный детсад все равно сложно, поэтому родители все чаще выбирают частные учебные заведения.

"Нет детей – нет очередей в садики, невесело".

"И в школах все меньше детей поступает в первый класс".

"С вашими реформами скоро и в школу некому будет идти. Дети будут мигрировать за границу вместе с родителями".

"С таким подходом скоро ни в школах, ни в садиках детей не будет".

"Если правильно и честно посчитать детей, ходящих в школы и детсады в Украине, а не считают и тех кто за границей, то получится очень плачевная математика для Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!