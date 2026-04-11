'Когда забираю дочь, аж глаз дергается!' Украинка назвала два момента, которые удивили ее в ирландском детсаду

В ирландском детсаду считается нормальным, когда дети в дождь гуляют на улице, прыгают в это время по лужам и болоту. На случай такой погоды мальчики и девочки одеваются в дождевики и резиновые сапоги, чтобы провести время на улице.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка нигерийского происхождения Синди Джеймс. Она отметила, что ее удивили частые прогулки детей в любую погоду. Кроме того, когда она забирает свою дочь вечером из детсада, то девочка выглядит очень грязной, ведь воспитанники играют на улице в той же одежде, в которой пришли утром.

"Дети гуляют очень часто, что меня сначала изрядно удивляло. Я думала: если дождь, то они будут сидеть в помещении. Но нет – у них есть дождевики и резиновые сапоги, в которых они охотно прыгают по лужам и болоту, и это здесь считается абсолютно нормальным. Когда вечером я забираю дочь и вижу, как она выглядит, у меня аж глаз дергается. Ребенок максимально грязный, ведь они играют на улице в той же одежде, в которой пришли утром. Нет такой традиции, как у нас, чтобы обязательно переодевать детей в "садовое", – делится Джеймс.

Она также добавила, что в сильный холод или ливень прогулки все же отменяют.

Дневной сон у дошкольников не обязателен, но если ребенок устал, он может прилечь отдохнуть на матрасик на полу. Однако вокруг будут прыгать и шуметь другие мальчики и девочки.

"Конечно, моя дочь в таких условиях заснуть не может. Я этим очень возмущена, ведь дневной сон критически важен для малышей. В таком возрасте мозг активно развивается, и без надлежащего отдыха психоэмоциональное состояние ребенка становится нестабильным. К сожалению, культура сна в здешних учебных заведениях существенно отличается от нашей", – отмечает Джеймс.

По словам женщины, отдать в детсад ребенка можно с одного года, однако все зависит от того, позаботились ли родители заранее о месте. Так, в частности, начинать поиски учебного заведения стоит еще во время беременности, ведь на очередь может уйти год или полтора.

В то же время, в группах могут находиться дети разного возраста и делают это для лучшей социализации: старшие умело разговаривают или рисуют, а меньшие наблюдают за ними, поэтому быстрее учатся.

Мама девочки отмечает, что детей можно приводить в детсад, если они имеют насморк или легкий кашель без температуры. А вот с диареей, сыпью на коже или рвотой – нет. Если же родители приведут с подобными симптомами, то воспитатели сразу позвонят, чтобы ребенка забрали и попросят не возвращаться в группу по крайней мере в течение 48 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!