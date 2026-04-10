'Можно 10 раз умереть и воскреснуть!' Украинка Синди Джеймс – об образовании в Ирландии, родителях из Нигерии и медицине, которая шокирует

Украинка нигерийского происхождения Синди Джеймс взорвала Instagram своей историей о буллинге – ее видеообращение к родителям набрало более 800 тысяч просмотров за несколько недель и стало вирусным. Сегодня женщина живет в Ирландии, где самостоятельно воспитывает трехлетнюю дочь и ведет блог.

Синди бесплатно учится в местном университете, свободно владеет украинским языком и скучает по медицине в Украине. Каким было ее детство в Виннице, чем блогера поразили ирландские детсады и вузы и сколько средств нужно на базовые потребности в Ирландии? Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA.

– Синди, ваше обращение в Instagram к родителям из-за буллинга завирусилось в сети. Ничего удивительного, ведь последнее исследование ЮНИСЕФ показало, что 67% детей в возрасте от 11 до 17 лет в Украине сталкивались с травлей. Почему вы решили поднять эту тему?

– Скажу честно, я не планировала вообще эту тему поднимать, но так случилось, что я вышла в stories в Instagram, и как-то она возникла. Я выросла в Виннице и просто рассказала о своем детстве, школе, как на меня могли смотреть или даже обозвать. После этого многие люди начали писать мне в личные сообщения, спрашивать, как я пережила школьные годы, как с этим всем справлялась. Поэтому я решила рассказать свою историю. Даже не ожидала, что она будет настолько актуальной, хотя и знаю, что тема буллинга отзывается многим.

– До 26 лет вы жили в Виннице, где учились и работали. Расскажите больше о вашем детстве.

– Детство было обычным, как и у всех: росли, гуляли во дворе с другими детьми, если не учитывать определенные моменты из-за цвета кожи. Если человек адекватный, то все было нормально. Если же у него были определенные проблемы, которые он хотел перебросить на тебя, то, конечно, случались и конфликтные ситуации. Но в целом все было хорошо.

– Мне очень импонирует ваша мама. Откуда у нее столько внутренней силы? А также кто ваш папа и как вас воспитывали?

– Спасибо! Я очень люблю свою маму. Она у меня добрая, любящая и, вы сами видели, что она еще и красивая. Я вчера выставила ее фото, то мой директ просто "взорвался"! Мама нас с братьями и сестрой воспитывала так, чтобы мы умели себя защищать. Я считаю, что все идет от любви: если ты любишь своего ребенка, то автоматически возникает желание его защитить, желание говорить, какой он, и давать ему эту внутреннюю уверенность. Кроме этого, наша семья – верующие, поэтому молитвы, медитации, чтение Священного Писания очень вдохновляют и наполняют.

Мой папа родом из Нигерии. С мамой они познакомились в Виннице, когда приехали учиться в медицинский университет.

– Как вам удалось так хорошо выучить украинский язык? В прошлом году я приезжала в Украину, останавливалась на Закарпатье и имела довольно странный разговор с администратором отеля. На замечание относительно русского языка услышала, что у них "другая челюсть".

– В последнее время этот вопрос мне задают едва ли не чаще всего. Для меня даже немного странно, ведь я родилась и выросла в Украине. Несмотря на то, что мои родители в быту не общаются на украинском, они прекрасно его понимают. В садике, школе и университете меня всегда окружали украиноязычные люди, поэтому я имела постоянную практику. К тому же я долгое время была в отношениях с человеком, который разговаривал исключительно на украинском. Поэтому я просто всегда находилась в соответствующей среде.

– А на каком языке общаются ваши родители?

– На английском и русском. Если к ним обращаются на украинском, они отвечают на русском, потому что изучали его, когда приехали в Украину.

– Почему для проживания вы выбрали именно Ирландию?

– Это не было выбором как таковым. Мои родители уехали в Ирландию из-за полномасштабного вторжения. Поэтому мне с двухмесячной дочкой было вполне логично ехать туда, где ждала поддержка родных.

– Насколько трудно было поступить в местный университет? Что для этого нужно было для этого?

– Поступить в университет, где я сейчас учусь, было не слишком сложно, поскольку перед этим я год проучилась в колледже по той же специальности – "Разработка программного обеспечения" (Software Development). После окончания колледжа я получила сертификат, который и стал основанием для зачисления в Технологический университет Мюнстера (Munster Technological University, MTU).

В Ирландии существует специальная система – сайт Central Applications Office (CAO). Там нужно заполнить форму, выбрать интересующий вас курс или несколько направлений, а затем ждать официального приглашения или отказа, который приходит на электронную почту.

– Чем в целом отличается обучение в университетах Украины и Ирландии?

– Различия колоссальные, и мне лично значительно легче учиться здесь. В Украине высшее образование больше ориентировано на зазубривание материала, строгость и высокую требовательность преподавателей. Вас могут в любой момент вызвать к доске или начать опрашивать перед всей аудиторией.

В Ирландии же подход базируется на самостоятельном изучении и взаимоуважении. На лекциях царит свободная атмосфера: если есть вопросы, достаточно поднять руку и уточнить все у преподавателя. На лабораторных занятиях мы также работаем автономно. Конечно, если возникают трудности, мы обращаемся за помощью, и преподаватель всегда подойдут, чтобы подсказать путь к решению. То есть ирландское образование – это прежде всего о самообразовании без того стресса, который я постоянно испытывала во время учебы в украинском университете.

– Как проходит ваш студенческий день?

– Учеба начинается в 9:00, но я обычно прихожу немного раньше. Отвожу ребенка в садик, и у меня остается еще около 40 минут на себя – это время я использую, чтобы поработать за компьютером или решить какие-то свои дела. Лекции и лабораторные продолжаются до 12:00, потом у нас есть час перерыва, а заканчиваются пары где-то в 16:00, иногда в 17:00.

– Сколько времени вам еще осталось учиться?

– Еще этот год, но я планирую не останавливаться и впоследствии повысить свой уровень квалификации. Посмотрю, как все сложится.

– Кроме учебы и блога, вы самостоятельно воспитываете трехлетнюю дочь. С какого возраста в Ирландии отдают детей в садик? В группах находятся дети одного возраста или разного?

– Отдавать детей в сад можно уже с одного года, однако все зависит от того, позаботились ли родители о месте заранее. Попасть туда непросто, поэтому лучше начинать поиски еще во время беременности – на очередь может уйти год или даже полтора. Именно так произошло со мной: я не знала, что ожидание будет настолько длительным. Поэтому преимущественно детей отдают в садики в возрасте одного–двух лет.

По формированию групп, то в одной группе часто находятся дети разного возраста. Это делают для лучшей социализации. Старшие дети уже умело разговаривают или рисуют, а меньшие наблюдают за ними и таким образом быстрее учатся и тянутся к высшему уровню.

– Я считаю это правильным. У моей младшей дочери в Португалии также были разновозрастные группы. Читала, что детские сады в Ирландии преимущественно частные и достаточно дорогие – около 12 евро (600 грн) в час, но государство предоставляет субсидии. То есть оплата почасовая? Какова ситуация с государственными учреждениями и почему они не пользуются спросом?

– Честно говоря, я даже не уверена, остались ли в Ирландии чисто государственные садики в нашем понимании. Они совсем неудобны: мест критически мало, а график работы очень ограничен. Родителям, которые работают полный день или учатся, как я, такой вариант не подходит. Зато частные садики активно привлекают государственные субсидии, что делает их гораздо более привлекательными.

Стоимость частного сада после вычета помощи становится почти такой же, как и государственного, но при этом ребенка можно оставлять на более долгий период. Именно поэтому родители выбирают частный сектор. Что касается оплаты, то она действительно рассчитывается почасово, однако сумма не является заоблачной. Благодаря государственным субсидиям конечная стоимость для семьи корректируется в зависимости от уровня ее дохода.

– Как студентка вы получаете субсидию?

– Да, я получаю субсидию, поэтому детский сад с питанием обходится где-то 200–250 евро в месяц (ориентировочно от 10 000 до 12 600 грн) – зависит от недели.

– Каково питание в саду?

– В саду предлагают целых три вида меню. Некоторые варианты мне не слишком нравились – например, когда дают только какие-то хлебцы с чем-то, но в целом питание нормальное. Кормят детей часто – четыре–пять раз в день.

– Видимо, дома вам уже не нужно ничего готовить ребенку?

– Раньше я замечала, что дочка все равно приходила домой голодная. Когда спрашивала об этом воспитателей, они очень удивлялись, ведь в садике она съедала все до последней крошки. Сейчас ребенок уже адаптировался, ну и воспитатели начали предлагать ей большие порции (смеется).

– А как вы узнаете, чем именно кормят вашего ребенка?

– В садике есть меню на неделю. На следующей неделе предлагают другой набор блюд, и они просто чередуются между собой. То есть расписание питания постоянно ротируется, что позволяет разнообразить рацион.

– То есть есть суп, мясо, рыба, гарнир?

– Суп, кстати, дают очень редко. Нет того традиционного подхода, к которому мы привыкли в Украине: первое блюдо, второе и десерт. Утром обычно предлагают молочную кашу, потом – перекусы: снеки и фруктовые наборы. На обед может быть рис с мясом или только с овощами, а также молоко. Кстати, молоко и вода в рационе являются обязательными. Позже детям дают чай с бутербродами – хлебом, маслом и сыром.

– Неутешительная ситуация с учителями в Португалии. В Ирландии также не хватает специалистов? Какие у них зарплаты? Возможно,что-то слышали об этом?

– В Ирландии не хватает не только педагогов, но и многих других специалистов: медиков, водителей и тому подобное. Что касается оплаты труда, то могу сказать лишь приблизительно: воспитатели и учителя зарабатывают от 13 до 17 евро (около 650–850 грн) в час. В целом этого недостаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, ведь в Ирландии очень дорогое жилье. Мне кажется, что учитывая такие расходы, быть педагогом здесь просто невыгодно.

– Директор сети садиков в Украине рассказывала нам, что позаимствовала опыт английских коллег: делать акцент на социализации, самостоятельности и играх, а не на академических знаниях. Как с этим в Ирландии?

– Ситуация аналогичная. Ирландия и Англия имеют очень похожие подходы. Они – как братья. Поэтому системы воспитания практически идентичны. Не могу сказать, что я полностью с этим согласна. Когда я ходила в детский сад, нас учили считать, рисовать, знакомили с буквами. Здесь же царит полная свобода и акцент на самостоятельности – ребенок, по сути, делает то, что хочет. Убеждена: если не заниматься с ребенком дополнительно дома, он может несколько уступать по уровню подготовки и умственными способностями сверстникам из Украины.

– Вы говорите, что Ирландия и Англия – как братья. Однако, учитывая непростую историю между этими странами, какие отношения между ними сейчас? Например, португальцы до сих пор несколько недолюбливают испанцев, хотя со времен их последнего конфликта прошло более 200 лет.

– Я имела в виду прежде всего систему воспитания (улыбается).

– Да, конечно, но все же интересно: возможно, вы заметили какие-то особенности в отношении ирландцев к соседям?

– Знаете, определенная историческая неприязнь таки чувствуется, ведь Ирландии долгое время приходилось бороться за собственную независимость и отвоевывать земли. Люди старшего поколения очень ценят свою идентичность и стараются общаться на ирландском языке(ирландский – единственный на сегодня кельтский язык с государственным статусом; вместе с английским он является государственным языком Ирландии. – Ред.). Они хотят, чтобы молодежь знала родной язык, поэтому его обязательно изучают в школах. Словом, они всячески пытаются сохранить свою аутентичную культуру.

– Понятно. Вернемся тогда к теме детских садов. Какой у них график работы?

– Обычно садики работают с 8:00 до 18:00. Однако график достаточно гибкий: если моя учеба заканчивается раньше, я могу забрать ребенка быстрее. Это удобно, ведь нет строгой привязки к конкретному часу.

– Сколько времени дети проводят на улице, учитывая дождливый климат?

– Дети гуляют очень часто, что меня сначала изрядно удивляло. Я думала: если дождь, то они будут сидеть в помещении. Но нет – у них есть дождевики и резиновые сапоги, в которых они охотно прыгают по лужам и болоту, и это здесь считается абсолютно нормальным.

Когда вечером я забираю дочь и вижу, как она выглядит, у меня аж глаз дергается (улыбается). Ребенок максимально грязный, ведь они играют на улице в той же одежде, в которой пришли утром. Нет такой традиции, как у нас, чтобы обязательно переодевать детей в "садовое". Однако, конечно, если на улице сильный холод или ливень, прогулки отменяют.

– С какими симптомами нельзя приводить ребенка в садик?

– Если у ребенка только насморк или легкий кашель, но нет температуры, его можно приводить. А вот с диареей, сыпью на коже или рвотой – нет. Если родители все же приведут ребенка с такими симптомами, воспитатели немедленно позвонят, чтобы его забрали, и попросят не возвращаться в сад по крайней мере в течение 48 часов.

– Можно ли оставить воспитателю жаропонижающие средства на всякий случай?

– Нет, у них есть свой запас медикаментов. В случае необходимости воспитатели звонят и спрашивают разрешения дать ребенку жаропонижающее, пока я в дороге. Это делают для того, чтобы температура не выросла еще больше до моего приезда.

– Какая температура в Ирландии считается критической?

– Высокой здесь считают температуру более 37,5 градуса. Однако воспитатели прежде всего обращают внимание на общее состояние ребенка. Даже если показатели на термометре в норме, но они видят, что ребенок вялый или не такой активный, как обычно, – сразу звонят родителям и сообщают об этом.

– До какого возраста в Ирландии длится дневной сон? Многим украинским мамам за границей не нравится, что дети спят не в кроватях, а на матрасиках на полу. В ирландских детсадах похожая ситуация?

– Для меня это очень болезненная тема. Мой ребенок в садике не спит вообще, ведь в Ирландии дневной сон не является обязательным. Когда я впервые привела дочь и спросила об условиях для сна, мне ответили, что кроватей нет – только матрасики на полу. Местный подход таков: если ребенок устал, он может прилечь отдохнуть. Только представьте: один ребенок спит, а вокруг него шумят и прыгают другие.

Конечно, моя дочь в таких условиях заснуть не может. Я этим очень возмущена, ведь дневной сон критически важен для малышей. В таком возрасте мозг активно развивается, и без надлежащего отдыха психоэмоциональное состояние ребенка становится нестабильным. К сожалению, культура сна в здешних учебных заведениях существенно отличается от нашей.

– Есть ли в вашем саду дети из Украины? Общается ли дочь с украинцами и рассказываете ли вы ей о Родине?

– В нашем саду много детей разных национальностей, но среди украинцев – только моя дочь. Однако она имеет возможность общаться на родном языке вне сада: у меня есть подруги, которые разговаривают с ней на украинском. Также у меня есть близкая подруга в Дублине, ее сын – сверстник моего ребенка, поэтому они иногда общаются между собой по телефону.

Моя дочь родилась в Чехии, но она знает, что ее мама из Украины. Не уверена, насколько глубоко в три года она осознает свою этническую принадлежность, но я постепенно знакомлю ее с нашей культурой. Недавно пообещала ей приготовить борщ (улыбается). Многие удивляются: "Почему до сих пор не сварила?", но для меня это особый ритуал. Я люблю готовить настоящий, традиционный украинский борщ, а это требует немало времени.

– Какова ситуация с кружками в вашем городе? Насколько они финансово доступны для родителей?

– С кружками здесь несколько сложнее, если сравнивать с Украиной, где их очень много. Помню, в моем детстве было мало детей, которые ничем не занимались: каждый посещал или спорт, или рисование, или музыку.

В Ирландии выбор ограничен, а стоимость занятий достаточно высока. В среднем кружок стоит 250–300 евро (около 12 700–15 200 грн) в месяц, поэтому не каждая семья может себе это позволить. Однако я все равно планирую впоследствии отдать дочь на какие-то занятия для развития.

– Завершая тему детских садов: вы упоминали, что раньше у вас была няня, но больше не хотите повторять такой опыт. Почему?

– Все из-за негативного опыта с няней, которую я нашла, когда поступала в колледж. Моей дочери тогда было всего 11 месяцев. Няня была родом из Бразилии. Не могу сказать, что она хорошо относилась к ребенку, хотя умело притворялась: присылала мне фото и видео, как они "классно" проводят время. Однако я начала замечать изменения в поведении дочери: она стала тревожной, постоянно просилась на руки, плакала и просыпалась вместе со мной, будто чувствуя, что я скоро уйду. Тогда я еще не могла связать это в одну картину – думала, что это обычная привязанность к маме.

Окончательно все прояснилось, когда я однажды вернулась домой и увидела, что еда, которую я подготовила и которую надо было просто разогреть, осталась нетронутой. Няня заверила, что дочка якобы не хотела есть, но ребенок едва не набросился на меня – она была очень голодная. На тот момент я еще продолжала грудное вскармливание. Мы с семьей приняли эту женщину с распростертыми объятиями, хотели, чтобы она чувствовала себя максимально комфортно и знала, что мы адекватные люди. Я всегда вовремя все оплачивала и не просила ее заниматься никакими домашними делами – только уходом за ребенком. К сожалению, она этим доверием пренебрегла.

– Мне жаль, что так случилось...

– Слава Богу, это уже в прошлом. Она проработала у нас пять месяцев, и как только я узнала, что она не кормила моего ребенка, – сразу ее уволила.

– Легко ли записать ребенка на прием к врачу? Как вы в целом оцениваете медицину в Ирландии?

– Медицина в Ирландии мне совсем не нравится. Когда-то я сетовала на медицинскую систему в Украине, но сейчас забираю слова обратно. Конечно, дома есть свои нюансы, но в целом все гораздо адекватнее. В Ирландии же ситуация сложная: чтобы ребенка осмотрел профильный специалист, вы обязательно должны иметь семейного врача (GP). Если его нет, осмотр возможен разве что через скорую помощь, а это дорого и очень неудобно.

Даже если у вас есть семейный врач, нет никаких гарантий, что вы попадете на прием сегодня, завтра или хотя бы на этой неделе. Вас могут записать через две–три недели, а то и через месяц – все из-за огромных очередей. Помню, надо было сделать УЗИ. Я ждала 11 месяцев! Здесь шутят: можно 10 раз умереть и воскреснуть, пока дойдет твоя очередь. Поэтому лучше беречь здоровье и вообще не иметь необходимости обращаться к врачам.

– Какую сумму в месяц нужно иметь в Ирландии, чтобы удовлетворить базовые потребности? Понятно, что запросы у всех разные, но если брать необходимый минимум – аренду и питание?

– Если вы планируете жить в однокомнатной квартире, стоит рассчитывать примерно на 2000 евро (101 000 грн). Для тех, кто не имеет такой возможности, аренда комнаты обойдется примерно в 1000 евро (около 51 000 грн).

Питание стоит около 100 евро в неделю (5 000 грн), в зависимости от ваших предпочтений и умения грамотно распределять бюджет. Добавьте к этому коммунальные услуги, транспорт и мелкие бытовые расходы – это еще примерно 400–500 евро (20 000–25 000 грн). Это чисто базовый уровень, без всяких излишеств.

– Какие преимущества и недостатки вы могли бы выделить в Ирландии?

– Начну с минусов. Больше всего мне не нравится климат: высокая влажность, постоянные дожди и недостаток солнца, что иногда провоцирует подавленное состояние. Также здесь довольно сложная ситуация с транспортом – автобусы часто отменяют, поэтому можно долго стоять на остановке в ожидании. Кроме этого, в Ирландии сейчас острый жилищный кризис: аренда очень дорогая, а найти свободные варианты трудно даже при наличии средств.

Что касается преимуществ, то прежде всего я бы выделила безопасность и отношение к детям – здесь их искренне уважают. Социальные службы работают очень строго: если поступает сигнал о насилии в семье, они мгновенно приходят, разбираются в ситуации и при необходимости могут даже изъять ребенка. Также мне нравится система образования. Например, я как украинка имею возможность бесплатно учиться в университете, и это очень ценная поддержка.

