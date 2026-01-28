'Меня не травили, а сестру – боялись'. Темнокожая украинка обратилась к родителям школьников из-за буллинга и поделилась своим опытом

Темнокожая украинка Синди Джеймс, которая выросла в Виннице, поделилась собственным опытом, как это быть в школе "не такой как все". Она рассказала, что ее в школе не травили, а сестру вообще боялись, потому что дети знали, что за них есть кому вступиться.

Девушка опубликовала видео в социальной сети Instagram, в котором обратилась к современным родителям школьников из-за буллинга. В ролике она отметила, что в детском возрасте не работает мудрость и бесконфликтность – детей надо учить защищать себя.

"В школе мы были единственными темнокожими детьми среди украинских детей. Но ключевое, что нам помогло прожить наши школьные годы – это то, как нас воспитывали родители", – рассказывает Синди и уточняет, что мама всегда учила не быть инициатором конфликта, но если кто-то будет нарушать границы – давать сдачу.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что в школе с детьми не работает "я не конфликтная" и "будь умнее". Именно дети, которых родители воспитывали давать заднюю, – больше всего попадали под буллинг", – говорит она и объясняет, что дети умеют и любят нарушать чужие границы и иногда только силой можно отстоять свои права.

"Мои школьные годы обошлись без драк, а вот моя сестра – ее реально боялись, потому что однажды она подралась с самым большим задирой в классе, и после этого с ней все хотели дружить", – делится воспоминаниями автор видео.

"Еще одно очень важное – мы всегда знали, что мама за нас станет горой. Она всегда была готова идти в школу и разбираться", – говорит Синди Джеймс и рассказывает об однокласснице, которую буллили годами просто потому, что знали, что никто не придет и не защитит ее.

"Дети это чувствуют. Они знают, есть ли за тобой отец или мать, которые готовы оторвать голову любому, кто просто нарушает границы ее ребенка или пытается разрушить психику", – говорит девушка и обращается ко всем родителям:

"Пожалуйста, родители, ваш ребенок должен чувствовать, что вы, чтобы ни произошло, всегда будете отстаивать права своего ребенка и всегда будете стоять за него горой".

В комментариях автора благодарят за ее историю и пишут о своем опыте борьбы с буллингом.

"Это наверное лучшие советы, которые я слышала за последнее время", "Даже не хочется что-то добавлять! Просто хочется, чтобы эту речь крутили в публичных местах вместо рекламы", – пишут пользователи.

"Я два года терпела буллинг от "главной задиры", потом в 7 классе не выдержала и хорошенько отдубасила. И все, больше меня не трогали", – делится опытом пользовательница.

