'Школы делают вид, что борются. Это игра на выживание': интернет всколыхнула бурная дискуссия из-за буллинга

Одной из самых больших проблем современной школьной системы является буллинг. Несмотря на то, что школа делает вид, что борется – везде висят памятки и плакаты о том, что это такое и как надо бороться с этим явлением – по факту – никто ничего не делает.

Это мнение озвучила в своем видео в социальной сети TikTok украинский блогер Натали Брайт. По ее словам, у нас принято поучать жертву, а не наказывать обидчика. В комментариях под ее постом большинство подтверждают наличие проблемы и рассказывают о своем печальном опыте.

"Учителя, в большинстве случаев, закрывают на это глаза, воспринимая травлю, как нормальные подростковые отношения", – говорит автор видео, и добавляет, что для детей школа является не храмом знаний, а игрой на выживание.

Она призывает родителей защищать своих детей и прислушиваться к ним.

"Они только начинают жить, но уже проходят через стресс, который может повлиять на их будущее", – уверяет блогерша.

В комментариях пользователи рассказали немало историй из своего опыта о том, как их были годами, и никто ничего не делал и не делает. Также видео комментируют учителя, которые рассказывают, что даже пытаясь повлиять на ситуацию, далеко не всегда могут ее решить.

"Как школьный психолог скажу: многие родители агрессивно защищают детей-обидчиков. Полицейский и я постоянно проводим профилактические мероприятия. Наиболее проблемными в этом вопросе являются пятые-шестые классы. Но обычно детям в одно ухо влетело, в другое вылетело", – пишет в комментариях школьный психолог. По ее мнению, в этих ситуациях нужно также влияние родителей, ведь учителя бьют тревогу при малейшем подозрении на буллинг, полицейский составляет протоколы. Но дети затихают на неделю и снова возвращаются к старому.

