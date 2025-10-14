Во Львове школьники смогут сообщить о буллинге через 'кнопку безопасности': как это работает

В школах Львовской общины в электронном дневнике появилась "Кнопка безопасности Говори". Дети могут воспользоваться ею, если возникнет проблема в учебном заведении или дома. Сообщение сразу получает директор и ответственное за безопасность лицо. Они должны оперативно и быстро отреагировать на сигнал от учеников. В зависимости от того, как квалифицируют обращение, дело передадут в соответствующий орган.

Об этом сообщили на сайте Львовского городского совета. Проект "Говори" – это система защиты от буллинга и насилия, которая внедряет правила и стандарты безопасности, а также учит детей и взрослых в разных сферах как действовать в сложных ситуациях. Директор департамента образования и культуры Андрей Закалюк отметил, что таким образом удастся создать безопасные условия для учащихся, а также оперативно реагировать на проблемы.

"К сожалению, случаи буллинга между детьми и со стороны взрослых в отношении детей, до сих пор присутствуют. Этого нельзя замалчивать. Дети не всегда обращаются к взрослым за помощью из-за стыда или страха. Поэтому мы очень рады, что этот проект поможет нам создать комфортные и безопасные условия для учеников, а также показать, что мы доверяем нашим детям. Это также поможет нам оперативно реагировать и решать проблему, не затягивая время", – говорил Закалюк.

В будущем инициативу планируют распространить и на другие сферы, которые работают с детьми: спорт, здравоохранение, транспорт, культура и тому подобное.

Как работает кнопка

В случае буллинга, травли, насилия, физических или словесных оскорблений ребенок может нажать кнопку в своем онлайн-дневнике и написать, что именно его беспокоит. Это обращение попадает к ответственному за безопасность в школе лицу и директору учебного заведения. Их задача – решить эту проблему так хорошо, чтобы ребенок в ежедневнике оставил комментарий – "да, вопрос решен". Параллельно это обращение также попадает и в управление образования. Таким образом, местные органы самоуправления могут делать анализ и видеть, какие проблемы могут быть в школе и решает ли их администрация.

Кроме того, разработана политика конфиденциальности для педагогов, которой они должны придерживаться. Также в каждом классе будут размещены плакаты с перечнем ситуаций, когда дети могут делать обращения, а в электронном дневнике прикреплено видео с инструкцией. Для младшей школы создали героя Чубчика, который общается со школьниками и рассказывает им о правилах безопасности.

Исследования, которые проводили в 70 школах Львовской общины, показали, что только 36% детей чувствуют себя спокойно в школе, тогда как 7% испытывают тревогу; 68% учеников отметили, что больше всего на ощущение безопасности влияют доброжелательные отношения; 59% считают, что подготовленный учитель по вопросам безопасности эффективнее, чем присутствие полицейского.

