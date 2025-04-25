Директора школ обязаны сообщать в полицию о буллинге, иначе их будут наказывать, – омбудсмен

Руководители учебных заведений должны письменно уведомить полицию и службу по делам детей при подтверждении фактов буллинга, насилия и жестокого обращения с учениками. В случае невыполнения такого требования директоров школ могут привлечь к административной ответственности.

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Об этом сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик. Она подчеркнула, что с начала года получила более 50 обращений по поводу насилия и жесткого обращения с детьми в учебных заведениях.

"К сожалению, небольшая часть руководителей учебных заведений пытается скрыть эти факты, не способствует оказанию помощи пострадавшим. И, как сообщают родители потерпевших или обидчиков, их просят забрать документы из учебного заведения", – отметила Лещик.

Несообщение директором школы о случаях буллинга влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом до 20% заработка.

Часть 3 статьи 26 Закона Украины "Об образовании" предусматривает, что руководитель учебного заведения:

рассматривает устные и письменные заявления (жалобы, сообщения) о случаях насилия или жестокого обращения с ребенком в учебном заведении в течение одних суток с момента поступления;

в случае выявления признаков насилия или жестокого обращения безотлагательно уведомляет об этом родителей, других законных представителей ребенка, а также письменно уведомляет уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины и службу по делам детей.

Уведомление должно осуществляться независимо от того, какое решение приняла комиссия по рассмотрению буллинга. Ведь только суд устанавливает такой факт и определяет ответственность обидчика или его родителей.

Кроме того, в заявлении не всегда может идти речь именно о буллинге, иногда это может быть однократное жестокое поведение, которое все равно нельзя игнорировать, отмечает омбудсмен.

Определить, как квалифицировать жестокое обращение с ребенком на момент получения такого сообщения, имеет полномочия полиция, а не руководитель учебного заведения.

"Отмечаю: составлять протоколы об административных правонарушениях "Буллинг участника образовательного процесса" должны только уполномоченные должностные лица органов Национальной полиции. Именно они, а не учебное заведение – его руководитель или представители комиссии, обязаны при этом установить наличие юридического состава административного правонарушения в действиях или бездействии лица", – говорится в разъяснении.

Лещик отметила, что соблюдение закона по защите прав участников образовательного процесса должно быть нормой в работе всех руководителей заведений.

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