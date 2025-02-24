Каждый пятый подросток в Украине пережил буллинг онлайн: тревожные данные ЮНИСЕФ

22% подростков в Украине испытали оскорбления, унижения или издевательство онлайн в 2023 году. В то же время, дети отмечают, что меньше участвуют в травле сверстников, используя мессенджеры и соцсети. Так, с 2018 года их количество снизилось с 21% до 15%.

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Об этом идет речь в результатах социологического исследования, проведенного специалистами Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). 49% подростков указали, что были свидетелями травли других за последние полгода. Из этого количества респондентов 25% наблюдали за буллингом регулярно.

33% учеников заверили, что помогали пострадавшему, когда видели, что его оскорбляют или унижают. 27% поддержали тех, кто подвергся травле онлайн.

В то же время, только 25% подростков рассказали о травле взрослым. А если буллингу подверглись онлайн, то только 19% детей.

36% учеников, ставших свидетелями онлайн-буллинга, совсем не реагировали и не пытались вмешаться в ситуацию. При этом реакция на оскорбления иногда зависела от пола респондентов.

"Если среди ребят чаще встречаются те, которые оскорбляют, то в отношении свидетелей разницы нет – и ребята, и девочки с одинаковой частотой становятся свидетелями буллинга и кибербуллинга. Вместо этого, эта доля увеличивается с возрастом: уже с 12 лет стремительно растет количество свидетелей издевательств как очных, так и онлайн, и достигает пика у 15-летних учеников", – говорится в отчете.

Согласно исследованию, в 2023 году резко увеличился показатель подростков, не участвовавших в драках в течение последнего года. Так, к 2022 году количество детей составляло от 61 до 65%, то в 2023 году таких школьников выросло до 76%. Эксперты полагают, что к этому привело сокращение общения лично.

В опросе приняли участие более 23,5 тысяч подростков из 700 учебных заведений Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если ребенок стал жертвой буллинга или знает кого-то, кто страдает от травли.

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