Что делать, если ваш ребенок стал жертвой буллинга или знает кого-то, кто страдает от травли: инструкция от МОН

Министерство образования и науки Украины предоставило рекомендации по поводу сообщения о случаях буллинга среди школьников. Родители могут заявить об инциденте онлайн. Для этого им необходимо зайти на сайт Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента (АИКОМ).

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Как говорится в сообщении МОН в Telegram-канале, взрослым нужно заполнить краткую анкету. В то же время, воспользоваться таким сервисом могут и школьники, подав заявление анонимно. Кроме того, участники образовательного процесса могут ознакомиться с рекомендациями, как реагировать на буллинг.

На сообщения о травле должны отреагировать работники образования. Для этого в разделе "Заявления о буллинге" необходимо просмотреть новые поступления. Так, если есть открытое заявление, педагоги могут ознакомиться с текстом и в соответствии с Порядком реагирования на случаи буллинга созвать комиссию. Она, в свою очередь, принимает решение, какие меры предпринять, чтобы помочь детям, а также, если нужно, привлекает школьного психолога и полицию.

В случае регистрации анонимного заявления работники образования должны ознакомиться с текстом и действовать согласно имеющейся информации. В частности, это может быть классный час, информационная кампания или разговор с родителями. Кроме того, в этом случае педагогам нужно заполнить раздел "Комментарии", чтобы сообщить полиции о запланированных и реализованных шагах по разрешению ситуации.

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