Названы три региона Украины, откуда поступило больше всего обращений о буллинге в школах: Киевская область лидирует

Больше заявлений по поводу буллинга поступило из Киева и области – 36 сообщений, Одесской и Львовской областей – по 8 и 9 сообщений соответственно. Согласно данным Министерства образования и науки Украины, 80% заявлений подаются родителями и только 20% – школьниками.

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Такие данные сообщила украинская компания Опендатабот на официальном сайте. Там отметили, в конце октября заработала кнопка обращений по буллингу и с тех пор подано уже 85 анонимных сообщений.

За 10 месяцев 2024 года полиция зафиксировала 214 случаев травли в школе. 124 протокола было составлено на подростков в возрасте от 14 до 16 лет. В 80% этих протоколов уже принято решение. Таких нарушений существенно увеличилось за последние два года. Так, в 2021 году протоколы на подростков достигали 45% дел.

По сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения России в Украину случаев буллинга стало меньше. По данным Украинского института исследования экстремизма 40% детских самоубийств происходят именно в результате травли.

С начала года судами было вынесено 160 решений, что составляет 73% всех составленных протоколов. В предыдущие 3 года в среднем решения были вынесены по 60% дел.

С января 2024 года зафиксировано 37 дел о буллинге, совершенном группой людей или повторно. Еще 12 протоколов было составлено на педагогов, которые знали о травле, но не сообщили о ней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательная омбудсменка предложила существенно увеличить штрафы за буллинг.

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