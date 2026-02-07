Детсады работают с 06:00, детей воспитывают свободными, а за хорошее поведение дают конфету. Интервью с украинкой о дошкольном образовании в Чехии

Дарья Коляда никогда не мечтала о переезде из Украины и даже не представляла жизни за ее пределами. Однако судьба сложилась так, что уже почти четыре года женщина вместе с сыном живет в небольшом чешском городке Богумин на границе с Польшей. Шестилетний Евгений сначала посещал там детский сад, а сейчас учится в первом классе.

Видео дня

В интервью OBOZ.UA Дарья рассказала, как в Чехии относятся к украинским беженцам, и откровенно призналась, что стало для нее самым сложным в первые месяцы пребывания в чужой стране. Почему адаптация сына к садику длилась целых три года и как это комментировали местные психологи, что ее поразило в системе дошкольного образования и какой кружок для детей в Чехии самый дорогой. Об этом и многом другом – в первой части нашего разговора.

– Дарья, сколько времени ты живешь в Чехии? Как ты вообще там оказалась?

– В Чехии мы с сыном живем с апреля 2022 года. Переехали туда из-за полномасштабной войны. В первые дни после ее начала мы из Киева выехали к родителям в Днепр. Логика была проста – рядом будут взрослые, я буду чувствовать себя спокойнее и в случае необходимости мы сможем быстро сесть в машину и ехать дальше на запад страны.

Больше месяца мы прожили у родителей. Это частный дом, укрытий поблизости нет, над головой постоянно что-то летало. Было очень страшно, особенно за ребенка. При этом как-то надо было продолжать работать.

Как-то мне написала одногруппница, которая уже много лет живет в Чехии. Она предложила нам с сыном приехать "немного отдохнуть". Несмотря на то, что раньше я вообще не планировала никуда выезжать и никогда не рассматривала Чехию ни как место для жизни, ни даже как туристическое направление, таки сдалась. В голове был план: если в Украине не станет спокойнее, я из Чехии уеду в Польшу. Когда-то изучала польский язык, поэтому думала, что смогу там пожить, а потом вернуться домой.

Мы выехали к моей подруге и поселились у них дома. Они с семьей живут в очень маленьком городке – по моим меркам, это скорее большая деревня. Было непросто, потому что у нас разные подходы к жизни, у обеих маленькие дети, не хотелось быть обузой. В то же время я благодарна подруге, которая всегда меня сопровождала, переводила, везде с нами ездила: или на вакцинацию ребенка, или оформить временную защиту, ведь ни страховки, ни документов на пребывание в чужой стране у меня не было.

Когда приближался месяц проживания у друзей, я начала искать жилье. Писала в соседние города, муниципалитеты и спрашивала, есть ли у них какие-то варианты для мамы с ребенком. Мы были готовы платить. Вообще местным сложно понять, что украинцы приехали сюда не из-за плохих условий жизни, не от бедности. Когда началась большая война, у меня было жилье, хорошая работа, достойная зарплата и перспектива профессионального роста. Ребенок ходил в замечательный государственный садик. И, поверь, я не хотела это менять...

– А на каком языке ты общалась? Ведь при поиске жилья приходится много коммуницировать...

– Самым сложным было то, что ко мне все обращались на чешском и ожидали ответа на чешском же. А я не могла говорить. Я очень благодарна подруге за невероятную поддержку в тот период и честно не знаю, смогла бы сама все это организовать. В маленьких городах незнание чешского языка – большая проблема. Меня еще раньше предупреждали, что там английский среди людей старшего возраста практически не работает – все говорят на чешском или немецком. Русский часто тоже понимают, потому что изучали в школе, но я им не пользуюсь.

В мае я узнала о программе Airbnb для поддержки беженцев. Они предоставляли финансовую помощь – тысячу евро, за которую можно было арендовать жилье на определенное время. Я подумала, что за эти деньги могу неделю пожить в Праге или месяц – в небольшом городе. Выбрала второй вариант.

Так мы переехали в соседний город Богумин на границе с Польшей. Там живет около 20 тысяч человек, но это большой железнодорожный узел, откуда можно доехать почти куда угодно. Я прожила в квартире месяц и параллельно писала муниципалитетам соседних городов в поисках официального, но постоянного жилья. Впоследствии мне ответила сотрудница нашего муниципалитета. Она познакомила с волонтерами, которые помогают украинцам с жильем. Именно они нашли для нас маленькую квартиру в центре города. Первые месяцы мы не платили ничего, потом нас перевели на оплату коммунальных услуг и аренды. Там мы живем до сих пор.

– В каком возрасте Женя пошел в детский сад? Как ты его выбирала?

– Женя пошел в садик в три года. Украинцев тогда принимали по отдельной процедуре, и я узнала об этом почти случайно. В первые месяцы в Чехии я вообще не думала об образовании ребенка, меня интересовало единственное – как выжить и выдержать все это психологически. Сын постоянно устраивал истерики, ведь был оторван от всего привычного. Евгений высокочувствительный и очень остро все переживал. Я тоже была на грани, нервничала, а он считывал мое состояние. Это был очень тяжелый период.

Случайно я увидела письмо от сотрудницы городского совета, которая помогала нам с волонтерами и жильем. В письме говорилось о том, что "сегодня в 15:00 заканчивается срок подачи документов украинских детей в садики и школы". Это был донабор именно для украинцев. Сейчас, насколько знаю, все поступают уже на общих основаниях.

На тот момент я не владела чешским, не ориентировалась в городе и знала только два садика, хотя их там значительно больше. Один был по дороге к супермаркету, другой – по дороге в парк. Я пошла в тот, что ближе к нашей квартире. Попыталась буквально на пальцах объяснить, что мне нужно. Мне сказали, что директора нет, дали формуляры и попросили прийти на следующий день. Я взяла эти документы и сразу зашла во второй садик.

В итоге мы попали в садик, объединенный с начальной школой. Это два отдельных здания с общим двором. Я зашла в помещение школы за 15 минут до завершения приема документов. Меня встретил приятный мужчина, который пытался со мной говорить на русском языке. Я же старалась отвечать на чешском. Лишь спустя год я поняла, что общалась с директором! Это был непростой, но интересный опыт. В итоге он принял документы и сказал ждать решения – нас должны были уведомить по почте или через сайт.

Система подачи документов была анонимизирована. Ребенку присваивали код, по которому нужно было проверять статус заявки. Имена нигде не фигурировали. Уже потом выяснилось, что Женя был единственным украинским мальчиком во всем садике. Нас приняли.

– Расскажи, пожалуйста, подробнее о дошкольной системе образования Чехии. Являются ли садики обязательными? Легко ли туда попасть? В Украине мы записываем детей в очередь на следующий день после рождения.

– В Чехии дошкольное образование имеет немного другую логику, чем в Украине, – оно более гибкое и одновременно хорошо урегулировано государством. Малыши могут не посещать садик в раннем возрасте, однако последний год перед начальной школой – обязателен. Дети должны получить базовую подготовку – социализацию, языковое развитие, навыки обучения.

Женя попал в государственный садик. Посещение детского сада с 5 лет является бесплатным, а до того родители платят školné – оплату за посещение. Питание оплачивается отдельно. Когда Евгений начал ходить в садик, обед стоил около 36–38 крон (72–76 грн), сейчас это обходится в 51 крону (102 грн), если не ошибаюсь. Цена ежемесячного взноса зависит от того, ходит ребенок на полдня или на полный. В первом случае за обед платить не надо, во втором – платишь и за обед, но не полную сумму – часть компенсирует город, государство или край.

Если ребенок пропускает садик и родители не предупредили об этом заранее, нужно заплатить полную стоимость обеда. Если же ребенок заболел и садик знает, что его не будет определенное количество дней, доплачивать не надо.

Детских садов в городе с населением 20 тысяч человек относительно много, однако мест не хватает. Например, в группе Жени сначала было 16–18 детей, а с пятилетнего возраста, когда дошкольное обучение уже обязательное и должны брать всех желающих, доходило и до 20.

Кроме государственных детсадов, есть несколько частных и садики при церковной общине. В свое время я пыталась связаться с частными, чтобы взяли Женю на несколько месяцев за оплату и он начал общаться с другими детьми. Однако мне ответили, что нужно подтвердить связь с чешским рынком труда. Опять-таки, я не знаю, это правило или исключение.

Местным детям попасть в детский сад немножко труднее – они поступают на общих основаниях. Моя подруга из соседнего города рассказывала о балльной системе: ребенок получает определенное количество баллов за различные критерии. Например, если семья живет в городе – +20 баллов, если есть еще какие-то условия – еще +20 баллов, если брат или сестра уже ходят в садик – дополнительные баллы. Затем по сумме баллов решают, кого принимать.

В пять лет дети идут в садик обязательно, и тогда их берут без дополнительных условий.

– Как у Жени проходила адаптация?

– Женя ходил в садик и в Киеве. Он пошел туда в один год и адаптировался около трех месяцев. В целом все было хорошо, хотя он не очень ел, не хотел оставаться без меня. Полгода я ходила с ним, сидела под садиком, то на час оставляла, то на два. И надо же было это как-то совмещать с работой (смеется).

Вторая адаптация в Чехии была еще длиннее. Могу сказать, что в течение почти всех трех лет (с 2022-го по 2025-й) Евгений постоянно адаптировался. Его сразу взяли на полный день, без поэтапного знакомства, как в Киеве. Сын был шокирован, не понимал, что от него хотят, поэтому часто вел себя как гиперактивный ребенок. Не мог слушать то, что говорят на занятии, прыгал. Так и говорил: "Мама, я плохо себя веду, потому что не понимаю".

Садик со своей стороны постоянно пытался нам помочь. Сначала мне говорили: "Общайся с ребенком дома на чешском". А как это делать, если сама на чешском не разговариваю? Тем более что сын проводит в чешскоязычной среде в саду 8 часов в день. Для меня было важно сохранить украинский. Поэтому нам распечатали специальные карточки, где объясняются различные действия на чешском языке в понятной форме. Карточки были нужны, чтобы Женя мог сказать, когда что-то болит или случилось что-то важное. Например, сообщить воспитательнице, если ему нужно в туалет. Мы активно работали над этим дома.

Как-то меня пригласили провести с Евгением целый день в саду, чтобы я увидела, чем они занимаются. Воспитатели постоянно поощряли меня к сотрудничеству, параллельно я изучала чешский, чтобы коммуницировать с системой образования, помогать ребенку и на собственном примере показывать, что мама тоже учится, что мы вместе все преодолеем.

Это был очень сложный период, но система образования в Чехии на самом деле очень классная. Мы живем в маленьком городе, и это наш личный опыт. Не обязательно так же работает в Праге или в больших городах.

– Какой режим дня был в детском саду? Возможно, были какие-то интересные факты, которые тебя удивили? Украинка, которая несколько лет прожила в Англии, рассказывала нам, что в местных садиках нет дневного сна. Ребенок может прилечь там, где играл, либо отдохнуть на мягких подушках или матрасах, может просто полежать с книгой.

– Меня очень поразили несколько моментов:

Садики очень рано открываются и так же рано закрываются . Дошкольное учебное заведение называется mateřská škola. Открывается оно в 06:00 или 06:30, но забрать ребенка нужно между 15:00 и 16:00. Как мне объясняли, в 16:00 калитка садика уже должна быть закрыта.

. Дошкольное учебное заведение называется mateřská škola. Открывается оно в 06:00 или 06:30, но забрать ребенка нужно между 15:00 и 16:00. Как мне объясняли, в 16:00 калитка садика уже должна быть закрыта. Раздевалка в саду – это небольшое помещение без дверей. У каждого ребенка есть своя секция с пометкой, внутри полочки для головных уборов или сменной одежды, вешалки для курток и запасных вещей, отделы для носков и белья. Внизу – выдвижной ящик для обуви и одежды для улицы. Это помещение иногда использовали и для занятий с детьми. Там была небольшая магнитная доска, карточки для обучения, также выставляли детские поделки.

– это небольшое помещение без дверей. У каждого ребенка есть своя секция с пометкой, внутри полочки для головных уборов или сменной одежды, вешалки для курток и запасных вещей, отделы для носков и белья. Внизу – выдвижной ящик для обуви и одежды для улицы. Это помещение иногда использовали и для занятий с детьми. Там была небольшая магнитная доска, карточки для обучения, также выставляли детские поделки. Спальные места – это матрасы-раскладушки, которые после сна складываются в шкаф.

– это матрасы-раскладушки, которые после сна складываются в шкаф. Зимой дети постоянно гуляют. В нашем саду был небольшой двор с площадкой, песочницей, горкой и мастерскими. Все снежные зимы дети активно играли на улице, приходили мокрые, одежду развешивали на сушилках, но никто не сидел в холоде в группе. При этом родителей просили давать детям для улицы "худшие" вещи, чтобы не жалко было испачкать.

В нашем саду был небольшой двор с площадкой, песочницей, горкой и мастерскими. Все снежные зимы дети активно играли на улице, приходили мокрые, одежду развешивали на сушилках, но никто не сидел в холоде в группе. При этом родителей просили давать детям для улицы "худшие" вещи, чтобы не жалко было испачкать. Постоянное проветривание . Даже когда холодно, окна открыты. Дети лежат на высоте около 3 см от пола, музыка тихонько играет – они засыпают.

. Даже когда холодно, окна открыты. Дети лежат на высоте около 3 см от пола, музыка тихонько играет – они засыпают. Детей с самого детства приучают пить много воды.

Очень распространено положительное подкрепление поведения сладостями. Это называется odměna [вознаграждение]: ребенок помог, сделал что-то – и получает конфету или желейку. Постоянно.

Отдельно хотела бы упомянуть о соблюдении традиций. В феврале, например, всегда проводят карнавал – дети приходят в детсад и в школу в костюмах. В первый год мой ребенок был викингом, что выглядело довольно забавно среди спайдерменов, полицейских и пожарных. До сих пор горжусь этим костюмом!

Также детей привлекают к благотворительности. Например, в день поддержки людей с раком ставят специальные ящики, куда малыши делают пожертвования, и им выдают желтый цветочек. Акции проводят по всей стране.

Еще есть праздничные утренники – они длятся всего 30–40 минут, но все дети принимают в них участие. Их водят на различные мероприятия. Например, в садике Женя посещал музыкальную школу, знакомился с инструментами и мог записаться на занятия.

Помню, меня очень поразил один момент: за несколько дней до начала учебного года в садике нам дали письмо с объяснением, что ожидает ребенка, что нужно взять с собой. Каждый имел какую-то свою отметку. Нам прислали напечатанный домик, чтобы мы наклеили Жене на чашечку. Тронуло до слез.

В садике детей учат быть активными, заботиться о природе, делают кормушки для птиц, ходят в парк, изучают правила дорожного движения, участвуют в концертах.

Здесь есть такое явление, которое называется školká v přírodě – садик под открытым небом. Шестилетних детей сажают в автобус и вывозят куда-то на неделю. Представь: воспитатели собирают 15 детей и едут с ними без родителей далеко в горы! Так чехи пытаются воспитывать самостоятельность.

Знаешь, что мне во всей системе образования очень нравится? Здесь достоинство ребенка действительно имеет большое значение. Это не значит, что на детей никогда не кричат, нет. Могут и повысить голос, и быть очень строгими, иногда даже немного непедагогичными, как по мне. Мы часто представляем себя очень сознательными и просветленными взрослыми, которые знают, как правильно обращаться с детьми, особенно с чужими.

Здесь хорошо видно главное – детей воспитывают свободными. Они не боятся взрослого. Мне трудно это объяснить. У меня была замечательная воспитательница в садике в Днепре – Нина Николаевна. Я до сих пор ее помню, даже встретила как-то уже взрослой и сразу узнала. Но здесь что-то другое. Не могу это четко сформулировать, однако вижу по Жене – он растет свободным человеком.

Моего ребенка сразу привлекали к песням и танцам. В целом в саду мы ни разу не почувствовали себя "другими". Евгения пытались принять сразу. Я помню, как они делали поделки, и Женя нарисовал вместе с детьми флаг Украины. Это было очень важно и символично для нас.

– А какая вообще ситуация с кружками? Они платные или бесплатные?

– В нашем городе есть много разных активностей для детей. Работает Центр детей и молодежи с огромным количеством секций. Есть гандбол, хоккей, коньки, флорбол, керамика, изучение языков, танцы, фотография, плавание, актерский кружок, футбол – и что угодно; для малышей – разнообразные игры с мячами. Я отдавала туда Женю только для того, чтобы он социализировался и бегал. За все ты платишь сама: либо один платеж в год, либо можешь заплатить за полгода, а потом доплатить за второе полугодие.

Самая дорогая секция в городе – это теннис. Помню, в прошлом году этот кружок стоил 1000 крон (2000 грн) в месяц. Для сравнения – другие секции для детей обойдутся в 3-4 раза дешевле.

Расскажу подробнее о кружках на примере Жени. Он ходит в музыкальную школу. Я за год заплатила 3200 крон (6400 гривен). Плюс нам дали в аренду барабаны, чтобы мы не покупали. Барабаны – это еще 1200 крон (2400 грн). Поэтому год обучения в музыкальной школе мне обошелся в 4400 крон (8800 гривен).

Бассейн выходит около 2500 крон (5000 грн) за год. Но если мы говорим о спорте, то ты можешь взять этот чек об оплате, который выдаст секция, пойти в страховую компанию и попросить, чтобы определенную часть суммы тебе вернули. Выйдет немного – до тысячи крон (2000 грн), но все же. Это считается как программа профилактики болезней. Но за все ты должен платить. Или, например, в свое время Женя пробовал дзюдо. Нам рассказывали о программах поддержки малообеспеченных семей. Можно было также им написать – край что-то бы компенсировал.

Добавлю еще об интересном моменте: регистрация на кружки открывается онлайн в августе, кажется. Кто успел – тот зарегистрировался (смеется). В прошлом году очень популярными были танцы. Помню, зашла на сайт в три часа ночи (через три часа после начала регистрации), так оставалось всего два свободных места.

– Как в детском саду происходит коммуникация с родителями? Надо ли за что-то платить, кроме ежемесячного взноса за посещение и питание?

– Администрация и воспитатели садика общались с нами или персонально, когда мы забирали детей, или через специальную программу, где каждый родитель имел свою учетную запись и пароль. Там можно увидеть, чем занимаются дети в дошкольном учреждении, какие активности происходят, фотоотчеты и тому подобное.

Все, что я платила, – это ежемесячное školné за посещение садика, некоторые взносы в культурный фонд, из которого организовывали театры и другие культурные активности, а также частично за питание.

Родительских чатов у нас почти не было. Чат появился только перед выпускным, когда родители начали организовывать подготовку. Это был фантастический опыт!

– Каким было питание в садике? Возможно, у чехов есть какие-то особенности или традиции в детском меню?

– В детском саду, который посещал Женя, не было как такового пищеблока, потому что утром еду привозила кейтеринговая компания. Готовые блюда разогревали на кухне, после чего раскладывали детям.

В садиках и школах питаются обычной чешской едой. Когда у меня была возможность провести день с Женей в саду, я даже попробовала его порцию – было интересно, почему же он не ест. Тогда мне показалось, что мало соли. Но это же замечательно! Детей не учат пересаливать. Это здоровая нормальная пища, которую они будут есть во взрослой жизни.

Детям дают первые блюда (у чехов очень много супов), на перекус – chlebíček (бутерброды с различными намазками – чесночной, сырной и т.д.), йогурты. На второе – кусочек мяса или рыбы, какая-то крупа, овощи. Достаточно распространенное блюдо – что-то вроде нашей куриной отбивной и картофельное пюре. Ну и напитки обязательно.

Очень часто в садике выставляли прямо в раздевалке корзину с фруктами, где дети в любое время могли брать их на перекус, – те же апельсины, яблоки. То есть дети в Чехии едят абсолютно нормальную традиционную еду. Возможно, не такую острую и соленую, как взрослые.

– Как в чешских садах происходит подготовка к школе? В каком возрасте дети идут в первый класс – в 6 или 7 лет? Украинские психологи и логопеды придерживаются мнения, что возраст не важен – должна быть не только физиологическая, но и интеллектуальная, эмоционально-волевая, социальная готовность. Другими словами: если ребенок знает буквы, читает, считает и посещает кучу кружков – это не всегда означает, что он психологически, социально или эмоционально готов к системному школьному обучению.

– Обучение и все активности в саду фактически ориентированы на подготовку к первому классу. Детей учат не писать буквы, а работать с рукой: рисовать кружочки, линии, расслаблять кисть. У нас была отдельная сложность – ребенок писал и правой, и левой рукой. Учителя давили, чтобы мы определились, какой рукой Женя будет писать дальше. Я видела очевидную склонность к левой и в конце концов приняла факт, что мой сын – левша.

Напомню, что адаптация Жени к садику длилась три года, и мы до последнего не знали, когда отдавать его в школу. Учителя называли его не нормотипичным, упоминали о чувствительности к пище, однако ни одного официального диагноза получить не удалось. В какой-то момент со мной связались из садика и сказали что-то вроде: так, мама, приходите, будем что-то решать, потому что ребенок не адаптируется. Я их выслушала, поплакала и осознала: плакать, конечно, нормально, но надо как-то сотрудничать.

В конце концов нам составили учебный план, где прописали проблемы и дали рекомендации. Параллельно я начала искать украинские центры, которые организуют наши люди. Водила ребенка на курсы чешского, хотя он и так по 8 часов в день слышит и изучает чешский в садике. На этих занятиях он был шокирован тем, что есть украинские дети, которые говорят по-русски, приносил домой русизмы. Однажды говорит: "Мама, а что такое "самолетик"?" Я спрашиваю: "Откуда ты это взял?" А он: "На курсах слышал".

Также записала сына на плавание, потому что он с пяти месяцев посещал бассейн в Киеве, и мне показалось, что для него это будет важным якорем, чем-то стабильным и знакомым. Уже упоминала выше, что здесь очень много разных секций, куда можно отдать ребенка: хоккей, флорбол, игры с мячами. Нас всюду принимали очень хорошо. Я лично нигде не сталкивалась с каким-то негативом или месседжами вроде "украинцы, езжайте домой". У нас такого не было, хотя я этого очень боюсь. Я до сих пор не чувствую себя в безопасности.

Я чуть ли не из кожи вон лезла, чтобы ребенок хотя бы временно привык. Но он никак. Уперся – и все. Как говорит садик, не хочет. И только после психологической экспертизы, когда целая комиссия наблюдала за поведением Евгения в среде детей, специалисты выносят вердикт, что ребенок нормотипичный, ему просто надо дать время. В то же время меня предупредили: если так пойдет дальше, то Евгения оставят в саду еще на год. Но что важно, здесь никто не делает из этого катастрофы. Мы даже с воспитательницей говорили: нет ничего страшного, кому-то действительно нужно больше времени. Меня это очень удивило, потому что как нас раньше учили? "Будешь плохо учиться, останешься на второй год!" Здесь такого напряжения нет, здесь с родителями работают, объясняют, что это нормальная ситуация.

Итак, возвращаясь к вопросу: если специалисты видят, что ребенок психологически не готов к школе, его никто принудительно в шесть лет туда не отправляет. Если есть сомнения, психолог приходит с ребенком в садик, наблюдает за ним, и только тогда принимается решение. Эти три года были для нас очень тяжелыми психологически, хотя я могу сказать, что все пытались нас поддержать по-своему.

Чуть больше чем за полгода до начала школы у моего ребенка произошел настоящий прорыв – безумный, просто невероятный прогресс во всем, что он делал в саду. И уже ближе к выпускному, когда встал вопрос, идти ли Жене в школу, садик окончательно подтвердил, что он готов.

– Ты с позитивом вспоминала выпускной в садике. Чем он тебя так впечатлил?

– Начну с того, что на летний период (ориентировочно с 30 июня по 1 сентября) садики в Чехии закрываются. На эти два месяца ребенка можно отдать в пригородные лагеря. Они платные. Здесь устраивают тематические недельные лагеря: спортивные, танцевальные, лагеря Гарри Поттера, библиотечные – выбор очень большой!

Также делают объединенные дежурные группы в разных садиках: одну неделю дети в одном садике, следующую – в другом, то есть дошкольные учреждения работают по очереди. Но есть важный момент: если ты хочешь, чтобы ребенок попал летом в запасной садик, надо в апреле сконтактировать с каждым из заведений и его записать. Для этого есть всего неделя.

Выпускной год был очень сложным и для нашего города, и для детсада. Сначала делали ремонт: меняли проводку, обновляли помещение, и некоторое время садик не работал. А потом, в сентябре, когда его открыли, произошло наводнение, которое затопило все... К уборке последствий наводнения приобщились и родители, также пришлось снова ремонтировать то, что восстановили несколько месяцев назад.

После этого мы с родителями создали общую группу в WhatsApp и начали подготовку к выпускному. В нашем садике очень большой двор, площадки. Кто-то из родителей в городском центре забронировал клоуна на два часа, мы все скинулись по 200–500 крон (примерно от 400 до 1000 грн). Кто-то собрал все фотографии и заказал фотоальбомы, другие организовали надувные горки, приготовили еду и напитки, обеспечили декор. За несколько часов до праздника все пришли, надули шарики, подключили насосы и розетки – каждый делал свое дело.

Для меня это был, пожалуй, самый яркий день в садике. Он показал, сколько всего люди способны сделать для своих детей... Празднование длилось всего 2–3 часа, без лишнего шума, но было очень весело и классно.

Читайте также на OBOZ.UA интервью с украинкой о детсадах в Южной Корее, воспитании детей и Сунине – самом сложном экзамене в мире: "На моего мужа смотрят с сочувствием".

Еще на OBOZ.UA интервью с украинкой об образовании в США: дети с температурой 38°С ходят в садик, учителя мало зарабатывают, а каникул и праздников больше, чем в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!