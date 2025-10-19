'Мы сами формируем у ребенка ненависть к учебе'. Педагог – о драконовских требованиях в школах, ужасном почерке и домашних заданиях для родителей

Несколько лет назад в социальных сетях завирусился мем "Сын маминой подруги", который высмеивает сравнение себя с более успешными сверстниками. Особенно популярна такая история среди родителей дошкольников и школьников, которые настолько стремятся, чтобы их кровинка была лучшей во всем, что забывают о самом важном – это ранит ребенка.

Как правильно и вообще нужно ли сравнивать своих детей с другими? Стоит ли готовить их к школе, которая, казалось бы, должна сама дать все необходимые знания и навыки? Действительно ли хороший почерк – залог успеха ребенка в будущем? Об этом и многом другом OBOZ.UA поговорил с Оксаной Лавриненко – украинским экспертом по дошкольному воспитанию, логопедом и автором книг по подготовке ребенка к школе.

– Оксана, как правильно мотивировать ребенка к обучению, не сравнивая с другими? Многие родители любят говорить: "Вот посмотри, как Ян/Иринка/Максим хорошо читают!" Это вырабатывает у детей комплексы и неуверенность в себе, приводит к агрессии, вызывает сопротивление и, могу предположить как мама, ненависть к друзьям, которые "лучше, умнее, более смышленые". Потом эти дети вырастают и уже взрослыми изливают душу психологу...

– В современном мире уже не модно сравнивать ребенка с другими, но ребенок обязательно с этим столкнется. Он будет сравнивать себя сам в садике, в школе, в социуме и так далее. И здесь важно не столько не сравнивать, сколько научить ребенка правильно реагировать на такие вещи, то есть это должно быть здоровое сравнение и здоровая реакция как на поражения, так и на победы.

По поводу мотивации я скажу так:

Ребенок любит делать то, что у него получается. И здесь возникает небольшая коллизия: нам надо ребенка чему-то научить, но он любит делать то, что у него получается.

Для этого обычно начинаем с простого – повторяем несколько раз. Потому что то, что повторяется, даже в игре, каждый раз делается все лучше и лучше, легче и легче, с большим и большим удовольствием. Дети также любят делать то, что подходит им по возрасту, что им интересно и что возле них делает их такой ценный взрослый. Это могут быть родители или учителя.

Поэтому мы должны стать этим ценным взрослым.

, что им интересно и что возле них делает их такой ценный взрослый. Это могут быть родители или учителя. Поэтому мы должны стать этим ценным взрослым.

Ну и делать это с ребенком с удовольствием – так, чтобы ребенок включался, чувствовал плечо, позитив, поддержку.

Бояться, что ребенок не захочет что-то делать, будет злиться на вас или за что-то вас будет прощать у психолога, не надо (смеется). Впереди – подростковый возраст, когда ребенок всегда недоволен, всему сопротивляется. Ну и, как модно сейчас говорить, какой бы идеальной мамой вы ни были, ваш ребенок найдет, за что в будущем вас прощать у психолога.

– Стоит ли исправлять ребенка, если он нечетко произносит какие-то звуки во время чтения? Если да, как это правильно делать, чтобы не отбить у него желание читать в принципе?

– Вопрос правильного произношения у детей сейчас очень актуален. Когда я училась на логопеда 30 лет назад, то считала, что логопеды действительно скоро будут не нужны: медицина идет вперед и дети будут становиться все сильнее, лучше, умнее. Но с произношением и речью получилось наоборот.

Сейчас значительно больше детей имеют проблемное произношение, чем это было 20-30 лет назад. Можно говорить и думать, почему так, анализировать и исправлять на будущее, но с этим точно надо работать. В пять лет ребенок должен сам произносить все звуки, как взрослый. Если у него самостоятельно не появились все эти звуки, ему нужно помочь. И сделать это до того, как ребенок пойдет в школу.

Когда родители думают: "Ничего страшного, мы займемся этим в школе", это неправильно, ведь школа для ребенка в любом варианте – это мини-стресс. Это новые люди, новые педагоги, новые правила и вообще – это совсем по-новому построенное время. И дополнительно нагружать ребенка хождением к логопеду – это точно не полезно.

Поэтому до 6 лет (раньше это было до 7 лет, ведь дети шли в школу в 7 лет) надо обязательно исправить все недостатки речи у ребенка, после чего следить, чтобы он читал уже с новым своим красивым звуком.

Сразу добавлю важный момент: ребенка в жизни многое будет корректировать, поэтому он должен относиться к этому спокойно, с пониманием. Наша задача как родителей – научить детей правильно реагировать на замечания, поражения и вообще ситуации, где надо что-то проанализировать и исправить. И научить надо обязательно – спокойно и со своими позитивными примерами. С объяснением, поддержкой, с обращением внимания на то, что получается уже лучше, и с максимальным включением в жизнь ребенка. Тогда все будет хорошо.

– Моя знакомая отдала сына в первый класс и в прямом смысле шокирована: мальчик в свои 6,5 лет знал буквы, немного умел читать, считать. Как оказалось, около половины детей из класса весь предыдущий год усиленно занимались подготовкой к школе и сейчас далеко впереди в плане знаний и навыков. Как родителям понять, стоит ли готовить ребенка к школе?

– Вы знаете, это сейчас очень болезненный вопрос для педагогов, дошкольников и родителей.

Мои две коллеги в этом году отправили своих детей в первый класс – в государственные школы. Обеих их директор на собрании уверяла в том, что по программе НУШ (Новая украинская школа. – Ред.) дети не будут получать домашнее задание целый год. И обе с первой недели сентября сидели с детьми по вечерам. Знаете почему? Потому что учителя задавали эти домашние задания, просто называли их другими словами. Более того, давали их непонятно, без дополнительного учебника, который объяснял бы, что от них, детей, требуется. То есть максимально неэкологично, скажем так.

Теперь относительно подготовки. Новая украинская школа сегодня, к сожалению, не работает – на уровне учителей, на уровне социума. Сложилась просто критическая ситуация:

половина родителей не готовит детей к школе, и дети идут вообще не подготовленные;

другая половина перегибает палку и готовит их, такое впечатление, к поступлению в университет;

у учителей есть свой, третий подход, и у ребенка в первом классе просто взрывается мозг: что вообще делать?

Поэтому я за то, чтобы ребенка готовить к школе, но готовить в таком общем понимании. Кроме чтения, решения примеров и так далее, готовить так, чтобы ребенок мог объяснить свою мысль, чтобы у него была развита связная речь, чтобы он мог полностью сам себя обслуживать, выйти из какой-то непонятной ситуации, подумать об этом и не впадать в панику.

Речь идет именно о расширенном значении подготовки. Сюда входит и психологическая готовность к школе, и, конечно, сама подготовка. Для того чтобы ребенок мог спокойно подстроиться к любой ситуации – независимо от того, кто его одноклассники или какой педагог; чтобы у него была подготовлена рука к письму, он умел многое делать, воспринимал различные задачи без стресса и паники.

По программе НУШ ученики первого класса сначала должны сидеть на коврике, постепенно переходить за парты, учить заново все буквы, постепенно учиться читать, потому что по программе дошкольного образования дети изучают всего 11 букв – все. То есть и читать они могут максимум слоги или слова, в которые входят только эти 11 букв, или не читать в принципе. Но когда эти дети приходят в школу, первые две-три недели по НУШ учатся в расслабленном темпе, то потом все очень ускоряется – идут прописные буквы, слова, потом начинают писать предложения. Ребенок должен думать, как писать, что писать, какой звук за каким, еще и прописными буквами, еще и много! Конечно, это огромный стресс.

Поэтому если все же ребенок в течение года или двух, то есть системно, готовился к школе, при этом без перегибов, а с любовью и интересом, основательно, то стресса должно быть меньше. Если не готовить руку к письму, не лепить, не рисовать, не раскрашивать, не писать палочки, кружочки, за месяц он не подготовится, мышцы будут слабые и ребенок просто не то что не получит удовольствие – будет страдать на занятиях по письму. Ну и, конечно, если ребенку будет тяжело, он никогда не захочет это делать.

– В TikTok достаточно много видео, как первоклассники рыдают дома над тетрадями. Мамы выкладывают такие кадры и поддерживают друг друга. Как бы вы посоветовали реагировать на такие ситуации? И правильно ли, по вашему мнению как педагога, что первоклашкам задают домашние задания?

– Честно скажу вам: я за систему. Если четко и системно будут работать две программы – дошкольного образования и школа, вытекающие друг из друга и дающие спокойное комфортное движение вперед, – этого плача не будет.

Если бы эти программы работали в Украине так, как надо, так, как это работает за рубежом, – проблем с домашними заданиями не возникало бы. У нас есть определенный перегиб в требованиях к детям. Ребенка из садика сразу бросают на эти вечерние обучения (домашние задания), педагоги заставляют переписывать все 125 раз – мы своими руками формируем у ребенка ненависть к учебе.

Вполне реально сформировать любовь к учебе в саду, когда дети только начинают переходить от игровой к учебной деятельности. Это под силу и в компетенции педагога – сделать так, чтобы они с удовольствием бежали на занятия, обожали свои тетради и карандаши, при этом получали поддержку взрослого и уверенно двигались вперед.

Если правильно все делать, то будет любовь. Главное, чтобы другие инстанции в школе эту любовь потом не сломали – драконовскими методами, которые остались со времен Советского Союза.

Здесь выход один – должны включаться родители: "Мы сейчас с тобой все сделаем", "Я тебе помогу", "Вот поедим, погуляем, отдохнем после школы, позанимаемся, а после занятий будет то и то". Родители должны уделить ребенку время системно, пока он не сделает домашнее задание, вкладываться на 100%, ведь мы уже прошли этот путь и сейчас учим детей быть взрослыми, психологически устойчивыми, чтобы они могли в будущем преодолевать трудности. Важно при этом – не растягивать время до ночи.

Отдельно добавлю о рыданиях над тетрадями. Чтобы этого не было, я рекомендую родителям тщательно выбирать школу, особенно – первого учителя, ведь это опорный взрослый для ребенка на тот момент. Читать отзывы о педагоге, смотреть, как этот учитель общается с детьми, как много домашних заданий задает, чем дети занимаются на уроке и что и как делают на группе продленного дня. То есть ко всему подходить с умом, вдумчивостью и системностью.

– Еще одна боль как родителей, так и учителей – почерк ребенка. Как вы считаете, насколько важно для школьников писать каллиграфически и аккуратно, выводить каждую букву? На OBOZ.UA новости на тему почерка собирают бешеные просмотры – видно, что многих это действительно волнует.

– Вы заметили, что почерк ребенка часто похож на его родителей или родственников? Дело в том, что он передается генетически – от взрослых, то есть передается структура мышц, сила мышц и тому подобное. Например, я в первом классе переписывала десятки тетрадей – и все равно у меня плохой почерк. На самом деле сейчас я очень мало им пользуюсь, то есть пишу от руки. Современный мир набирает текст на компьютере, записывает голосовые сообщения. Я уверена, в будущем цифровые технологии пойдут еще дальше.

Все, что делает ребенок в школе, по сути, он делает для общего развития. Так же и почерк. Мы учимся сидеть, работать, достигать цели, делать какие-то задачи. Для этого нужно сначала подготовить руку к письму. Если не будут подготовлены мышцы, ребенок никогда не будет писать с удовольствием. Он не будет любить это, будет рыдать, ненавидеть и так далее.

Опять же, вернемся к системе: сначала мы рисуем, лепим, выкладываем мозаику, развиваем мелкую моторику, постепенно добавляем карандаш, помогаем ребенку правильно его держать, подсказываем и отрабатываем это на раскрашивании. Затем даем интересные легкие задания для обводки и работы в тетрадях по подготовке руки к письму. В результате ребенок приходит в школу уже уверенным в том, что он делает.

Я точно не за то, чтобы травмировать детей бесконечным переписыванием, выдиранием листочков и тому подобным. Уверена, что это не даст здорового почерка, зато мы разовьем у них какие-то тревожности, и почерк изменится из-за психологических аспектов. Поэтому работать надо над рукой, и делать это системно, начинать задолго до школы.

Я вообще считаю, что одна из главных задач дошкольного образования – это дать ребенку возможность полюбить учебу, то, что он делает. Дети в дошкольном возрасте – как губка: они все впитывают. Если интересно подавать информацию, играть в познавательные игры, они будут любить учиться, воспринимать любой материал с восторгом. Они даже будут пытаться делать то, что не получается, потому что будут понимать, что для этого надо немного потренироваться. И у них все получится!

Помните известную поговорку: "Без труда нет плода"? Родители должны объяснять ребенку, поддерживать его, рассказывать о своих испытаниях в школе вроде: "Знаешь, у меня тоже были трудности в школе, но я садился, работал, а потом получал хорошие оценки". Все это запоминается на подсознательном уровне, и потом такие мысли будут возникать у ребенка как его личные. Он будет считать, что это он так себе придумал. А на самом деле это мы потихоньку посеяли такой подход к решению проблем. То есть все сводится к одному: надо уделять ребенку свое внимание с любовью, со спокойствием, в позитиве и с уверенностью.

