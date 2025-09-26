В частной школе Киева учительница английского языка снизила ребенку оценку из-за плохого почерка: сеть возмущена

Мама школьницы Екатерина Чмелева рассказала, что учительница английского языка снизила ее ребенку оценку за плохой почерк. Девочка выполнила задание одинаково со своей одноклассницей, однако получила более низкий балл.

Об этом женщина рассказала в заметке в Тhreads. Она поделилась, что дочь посещает частную школу в Киеве. Мама школьницы спросила, законно ли такое решение.

"Приходит ребенок из школы, вижу, что какой-то грустный. Спрашиваю, что такое? Потому что мне важно знать. Моему ребенку снизили балл за контрольную из-за его почерка. И учитель это озвучила. Сказала, что Ева и еще одна девочка написали одинаково, но той на балл больше, потому что у нее красивый почерк, а у Евы нет... Это английский, на секундочку... Нормально ли оценивать знания таким образом и законно ли это?" – написала Чмелева.

Украинцев возмутила ситуация и они отмечали, что почерк не входит в критерии оценивания, а снижение за него балла – предвзятость.

"Как учитель английского пишу – нет, почерк не входит в критерий оценивания ребенка. Снижать балл за это является предвзятостью".

"Нет, это предвзятое отношение, думаю, стоит поговорить с учительницей".

"Если я могу прочитать чей-то почерк, а кто-то другой не может, то это его личная проблема, а не того чей почерк. ну это логично. Не все люди мира дзатни прочитать почерк друг друга, кто-то может, кто-то не может. Но ведь в школе оцениваются знания, а не почерки".

"Нет, это не нормально. Мы сейчас в Германии, наш старший сын пишет как курица лапой, так вообще них не разберешь, я уже даже не пытаюсь. Но это не мешает ему учиться отлично, здесь никто не оценивает почерк, оценивают реальные знания".

Впоследствии мама школьницы поделилась, что подошла к учительнице и попросила объяснения. Педагог отметила, что оценку снизила не за плохой почерк и извинилась перед девочкой, что расстроила ее.

"После 6 урока я ждала учительницу возле кабинета. Говорю: "У нас возникла ситуация, которую я бы хотела решить". Пересказываю ей информацию и что Ева сильно расстроена из-за ее слов. Учительница: "Я такого не говорила, у Евы хороший почерк. Я сказала, что у Евы ниже оценка, потому что у К работа написана лучше. Позовем Еву. Учитель: "Ева, у тебя хороший почерк, но работа К была написана лучше в плане построения предложений. Прости, что я тебя расстроила". Ребенок аж засиял", – добавила женщина.

