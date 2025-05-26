''Уберите ту школу, пусть дома сидят в телефонах''. Среди украинцев разгорелась дискуссия относительно каллиграфического почерка школьников

В социальной сети Threads возникла дискуссия относительно каллиграфического почерка школьников. В частности, украинка Ольга Афанасенко спросила, для чего от детей требуют соблюдать правила, когда ученики пишут в косую линию и получают оценку за каллиграфию.

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В заметке женщина отметила, что это пережиток прошлого и такой навык не имеет значения для будущего учеников, ведь происходит цифровизация обучения. В то же время значительное количество украинцев не согласилось с таким мнением и иронично предложили закрыть школы, чтобы дети могли сидеть дома в телефонах.

"Зачем в украинской младшей школе до сих пор существует эта каллиграфия письма? Эти писания в косую линеечку? Оценка за каллиграфию письма? Как по мне, это пережиток прошлого и это вообще не имеет значения для будущего детей, учитывая компьютеризацию всего. Когда уже это уберут из учебной программы", – написала Афанасенко.

"Да вообще уберите ту школу, пусть сидят дома в телефонах и "мыслят", – пишут пользователи соцсети.

В то же время, украинцы привели пример других стран и сетовали на то, что каллиграфический почерк влияет на развитие детей.

"А у вас не возникает вопрос, например, почему японцы такие умные и успешные? Одним из ответов является – потому что издавна и до сих пор японские ученики и студенты учатся искусству каллиграфии. По определению японцев это простота, красота, гармония души и тела. Всего не описать, найдите у дяди гугла, как влияет каллиграфия на развитие умственных способностей".

"Что бы ни говорили о старой школе, но "Тетрадь – лицо ученика" – актуально всегда".

"Вот здесь и вылезло то, что с плохим почерком невозможно вычитать что там написано. То есть увидеть начинку возможности нет, осталась лишь обертка".

"Письмо это мелкая моторика. Для развития по возрасту люкс. Как и дроби и интегралы впоследствии – тоже для развития. Еще спросите зачем и алгебра".

"А зачем математика, когда есть калькуляторы в каждом телефоне. Зачем историю учить, когда есть гугл и ChatGPТ. Зачем языки учить, когда есть переводчики и тот же ChatGPТ. Надо вообще школу аннулировать, ничему полезному там не учат".

"Дело в том, что нервные окончания на наших пальчиках связаны с речевыми центрами в головном мозге. И мелкая моторика рук очень развивает ребенка. В какой-то стране начали детей учить письму на компьютере и отказались от этого".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в сети возникла дискуссия из-за почерка современных школьников, которые учатся по программе Новой украинской школы. Так, на одной из страниц выложили видео со сравнением того, как раньше писали дети в тетрадях, и как они это делают сейчас.

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