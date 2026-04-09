Нет стресса, никто ничего не зубрит, студенты автономные: украинка рассказала об обучении в университете Ирландии

Обучение в учреждениях высшего образования Ирландии базируется на автономности студентов во время практических занятий, а также свободной атмосфере на лекциях. Так, соискатели образования могут поднять руку и уточнить вопрос у преподавателя, тогда как в Украине их могут в любой момент вызвать к доске или начать опрашивать перед всей аудиторией.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала украинка нигерийского происхождения Синди Джеймс. По ее словам, в Ирландии обучение в университете предполагает самообразование без стресса, который часто ощущается в украинских вузах.

"В Украине высшее образование больше ориентировано на зазубривание материала, строгость и высокую требовательность преподавателей. Вас могут в любой момент вызвать к доске или начать опрашивать перед всей аудиторией. В Ирландии же подход базируется на самостоятельном изучении и взаимоуважении. На лекциях царит свободная атмосфера: если есть вопросы, достаточно поднять руку и уточнить все у преподавателя. На лабораторных занятиях мы также работаем автономно. Конечно, если возникают трудности, мы обращаемся за помощью, и преподаватель всегда подойдут, чтобы подсказать путь к решению. То есть ирландское образование – это прежде всего о самообразовании без того стресса, который я постоянно чувствовала во время обучения в украинском университете", – делится Джеймс.

Она добавляет, что лекции начинаются в 9 утра. Перед учебой женщина успевает отвести ребенка в детский сад и имеет около 40 минут на то, чтобы поработать за компьютером или решить свои дела.

Далее занятия и лабораторные продолжаются до 12:00, после чего студенты имеют час перерыва. Пары заканчиваются около 16:00-17:00. По ее словам, ежедневно лекции разные, однако каждый день напоминает предыдущий, ведь студенты проводят много времени за самостоятельным обучением.

