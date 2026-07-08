Названы 10 лучших университетов Украины: какой вуз возглавляет рейтинг уже десять лет подряд

Лидером украинского высшего образования в 2026 году стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который возглавляет рейтинг лучших университетов страны на протяжении десяти лет. Этот вуз также занимает первое место в подрейтинге классических университетов Украины.

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Второе место в рейтинге занял Львовский национальный университет имени Франко. На третьей позиции – Национальный университет "Львовская политехника", который также признан лучшим техническим вузом страны. Об этом сообщает Освіта.ua.

Четвертым в списке стал Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Пятым – Харьковский национальный университет им. Каразина.

В то же время список лучших аграрных вузов в этом году возглавил Национальный университет биоресурсов и природопользования, педагогических – Тернопольский национальный педагогический университет им. Гнатюка, медицинских – Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого.

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В то время как лидером среди художественных учебных заведений Украины признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных вузов наилучшие показатели в этом году продемонстрировала Межрегиональная Академия управления персоналом.

Лучшим учебным заведением Западного региона признан Львовский национальный университет им. Франко, Южного – Одесский национальный университет им. Мечникова, Северного – Сумский государственный университет, Восточного – Харьковский национальный университет им. Каразина, Центрального региона – Винницкий национальный медицинский университет им. Пирогова.

В целом в первую двадцатку Консолидированного рейтинга 2026 года вошли университеты из одиннадцати городов Украины: Киева, Львова, Харькова, Ивано-Франковска, Черновцов, Одессы, Ужгорода, Сум, Тернополя, Луцка и Винницы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальный университет "Львовская политехника" впервые возглавил академический рейтинг "Топ-200 Украина 2026", поднявшись со второго места и продемонстрировав наиболее сбалансированные результаты по совокупности ключевых показателей.

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