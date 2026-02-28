МОН назвало четыре предмета, где катастрофически не хватает учителей

В украинских школах наблюдается нехватка учителей математики, физики, химии и биологии. В 2024-2025 учебном году около 40 тысяч педагогов покинули систему образования.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в интервью украинскому медиа. По ее словам, в школах одновременно происходит нехватка педагогов в определенных предметах и избыток ставок в некоторых общинах.

Среди причин, которые повлияли на решение учителей уйти из профессии – выезд за границу из-за войны, переход в другие сферы, выход на пенсию и увольнение. В то же время, по словам чиновницы, общее количество ставок в системе остается больше, чем фактическая потребность.

"С одной стороны, можем говорить о нехватке кадров. С другой – общего количества ставок больше, чем требует система", – отметила Кузьмичева.

По ее словам, в малых громадах – избыток педагогов, в городах – дефицит. Проблема связана прежде всего с сокращением количества учеников. Следовательно, из-за демографических изменений в небольших общинах классы становятся малочисленными, а школы меняют формат или объединяются. В то же время в крупных городах количество учеников растет, что приводит к кадровому дефициту.

Чиновница отметила, что закрытие школ не означает, что учителя останутся без работы, зато нужно анализировать каждую ситуацию отдельно.

Министерство образования и науки предлагает несколько механизмов сохранения педагогических кадров. В частности:

перевод учителей в опорные школы в пределах общины;

использование дистанционного и смешанного обучения;

планирование сети учебных заведений с учетом демографии.

Так, если количество детей в школе уменьшается, громада может оставить заведение начальной школой, а учеников 5– 9 классов перевести в другую вместе с частью педагогов. Кузьмичева подчеркнула, что окончательные решения по трудоустройству учителей принимают именно громады как учредители.

