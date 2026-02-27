Куда поступать на бакалавриат в 2026 году: в этих сферах катастрофически не хватает специалистов

В Украине существуют сферы, где катастрофически не хватает специалистов, поэтому государство предоставляет на эти направления значительное количество бюджетных мест. Зато многие поступающие выбирают специальности, где большая конкуренция, а рынок труда перенасыщен. В частности, это касается права, психологии, маркетинга, менеджмента, ІТ и тому подобное.

На этом отмечает консультант по образованию и обучению PhD Марьяна Калабухова в заметке в Facebook. Эксперт дала советы абитуриентам, какие специальности выбрать при поступлении на бакалавриат в 2026 году.

Куда поступать на бакалавриат в 2026 году

Кибербезопасность и защита информации (акцент на управлении)

В то время, как на обычное IT (Компьютерные науки) конкурс огромный, специфические управленческие направления в этой сфере часто остаются в тени, уверяет специалист. 125 Кибербезопасность и защита информации (или K4 Управление информационной безопасностью). По ее словам, на технические специализации (программирование защиты) конкурс выше, а на управленческие и аудиторские значительно ниже.

Химические технологии и биоинженерия

161 Химические технологии и инженерия (или G1 по новой классификации).

162 Биотехнологии и биоинженерия.

Калабухова отмечает, что фармацевтические заводы и пищевые гиганты постоянно ищут технологов. К тому же, при поступлении на эти специальности конкурс очень низкий.

Электроэнергетика и возобновляемые источники

141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика (или G3 Электрическая инженерия).

144 Теплоэнергетика.

Эксперт уверяет, что это едва ли не самая горячая тема из-за необходимости развития децентрализованной энергосистемы. Стране нужны специалисты по солнечным панелям, ветрякам и обслуживанию современных подстанций. Поэтому, на этих направлениях низкий конкурс, при этом специальность имеет особую поддержку государства, поэтому абитуриентам будет легче поступить на бюджет.

Авиационная и ракетно-космическая техника

134 Авиационная и ракетно-космическая техника (или G12).

173 Авионика (электроника на борту летательных аппаратов).

Многим частным компаниям, которые сейчас разрабатывают дроны и системы РЭБ, катастрофически нужны инженеры, которые понимают физику полета и материаловедение. На это направление минимальный конкурс, в то же время, часто случаются недоборы на бюджетные места.

Транспортные технологии и логистика

275 Транспортные технологии (по видам транспорта, коды J1–J8).

Специалист уверяет, что восстановление экспорта и разрушенной инфраструктуры требует новых логистических путей. В частности, это касается экспедиторских компаний, морских портов, "Укрзалізниці" и международных перевозчиков. Обычно на это направление конкурс средний или низкий, в зависимости от города и университета.

Водные биоресурсы и аквакультура (207)

По мнению Калабуховой, это одна из самых недооцененных специальностей. В частности, речь идет о промышленном выращивании рыбы, креветок и даже моллюсков (фермы черной икры, устриц и т.д.). По ее словам, в Украине катастрофически не хватает ихтиологов и технологов аквакультуры. Выпускники смогут работать как на крупных предприятиях, так и открыть собственную экоферму. Направление имеет низкий конкурс и много бюджетных мест.

Эксперт также отмечает, что главными преимуществами этих специальностей становятся отраслевые коэффициенты. Так, для большинства инженерных специальностей действует коэффициент 1.02. Если поступающий ставит такую специальность 1-м или 2-м приоритетом, то конкурсный балл автоматически умножается на 1,02. Кроме того, государство выделяет значительно больше грантов на обучение именно для инженеров, аграриев, физиков, химиков и учителей.

