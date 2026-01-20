Работа точно будет: ректор Киевской школы экономики назвал самые перспективные направления образования

В Украине растет спрос на профессионально-техническое и инженерное образование, ведь государству и бизнесу нужны специалисты, которые имеют определенные навыки. В частности, это касается сварки, 3D-принтинга или операторов программного управления.

Именно профессии в профтехах и колледжах можно овладеть за небольшой промежуток времени и быстро найти работу. Иногда продолжительность обучения составляет полгода и специалистов уже готовы брать на работу бизнесы. Кроме того, вопросом начало заниматься и государство, развивая это направление в образовании. На этом отметил ректор Киевской школы экономики Тимофей Брик в подкасте CEO Club.

Он отметил, что многие люди с высшим образованием сейчас осваивают новые профессии именно в профтехах, переучиваются, идут работать и их зарплаты быстро растут.

"То есть нам очень нужны навыки. Вот чтобы люди могли иметь хоть какую-то работу. И в этом плане сейчас растет запрос на профтехобразование, на инженерное образование. Если так посмотреть на макросреду, то туда многие сейчас заходят. Государство начинает заниматься этим вопросом и одновременно там и Министерство образования, и Минцифры, они пересекаются в том, что и тем, и тем интересен профтех. Я знаю, что и бизнесы этим тоже интересуются, потому что у них есть свои собственные на производстве возможности там учиться", – сказал Брик.

Он также привел в пример опыт Испании, где возник кризис из-за отсутствия навыков у молодежи конкурировать. В частности, из-за того, что большинство детей после окончания школы сразу шли работать в родительский бизнес. Зато мало кто выбирал специальности в профтехобразовании. Из-за этого возникла огромная безработица среди молодежи и они вынуждены были выезжать на заработки в другие страны.

Напомним, в МОН отмечали, что профессионально-техническое образование имеет несомненный приоритет для государства. В частности, стране нужны люди, которые работают руками. В частности, это касается слесарей, электромонтеров, сварщиков и тому подобное. А также специалисты, которые начнут восстанавливать страну уже сейчас и будут это делать в течение следующих лет.

