Нужны люди, работающие руками. Винницкий назвал приоритетные специальности для государства

Заместитель министра образования Михаил Винницкий отметил, что профессионально-техническое образование имеет несомненный приоритет для государства. По его словам, стране нужны люди, работающие руками. В частности, это касается слесарей, электромонтеров, сварщиков и т.п.

На этом чиновник заметил во время эфира телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что государству нужны специалисты, которые начнут восстанавливать страну уже сейчас и будут делать это в течение следующих лет.

"Профтехобразование без сомнения в приоритете. Абитуриенты выбирают или поступать в высшее образование или в профессионально техническое или, возможно, так называемую профессиональную предвысшую. Очевидно то, что большая потребность в государстве сейчас в людях, работающих руками. Это и слесари, и электромонтеры, и люди, которые работают на транспорте, и сварщики и тому подобное", – сказал чиновник.

"Нам нужно люди, которые будут восстанавливать страну уже сейчас или через год-два. Нам нужно обеспечить победу уже сейчас. Это значит, что приоритет сейчас именно на рабочие профессии", – добавил он.

Винницкий также отметил, что нередко люди с высшим образованием переквалифицируются в рабочие профессии и это вполне нормально. Кроме того, по его словам, это общемировая тенденция. Поэтому государство должно обеспечивать возможность обучения на протяжении всей жизни людей.

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