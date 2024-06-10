Каждый пятый профтех Украины будет реорганизован: что известно

В Украине планируют реорганизовать более 100 заведений профессионально-технического образования, где количество учеников меньше 150. Каждый пятый такой профтех будет присоединен к большему заведению.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний, передает Укринформ. Он отметил, что необходимо вкладывать средства в модернизацию обучения и программ в сфере сельского хозяйства, металлургии, машино- и приборостроения, электроники, электротехники. Поэтому в этом году государство направит более 550 млн. грн. на обновление оборудования в заведениях профтехобразования.

"В Украине есть около 600 заведений профтехобразования, и более 100 из них учится менее 150 учеников. Такие заведения, где меньше 150 учеников сейчас, в долгосрочной перспективе существовать не будут, их нужно присоединять к большим заведениям. В прошлом году мы присоединили несколько десятков, и этого тоже планируем", – сказал Завгородний.

Он также добавил, что в настоящее время в профтехобразовании появляются и новые профессии. В частности, мастер по обслуживанию систем возобновляемой энергетики таких специалистов уже готовят в нескольких учебных заведениях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у украинских ПТУ появится новая профессия.

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