100 человек на всю страну. Педагог озвучил тревожные данные о результатах НМТ 2025 по химии

Химию на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2025 году выбрало сдавать 2720 абитуриентов, что составляет менее 1% всех участников экзамена. При этом не набрали пороговое количество баллов 6,2% абитуриентов.

В то же время только примерно 1000 выпускников (3,8%), выбравших для сдачи химию, получили высокие 180-200 баллов. Об этом заявил первый проректор Киевской школы экономики и бывший заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в эфире YouTube-канала УТ-2.

По словам педагога, именно эти почти 4% имеют наибольшие перспективы в выбранной области и могут изучать химию в университете на необходимом уровне, чтобы иметь качественные знания. Он предположил, что с такими студентами, скорее всего, сотрудничают компании, чтобы сразу забрать к себе на практику и обучать их дальше.

Напомним, поступающие имели проблемы со сдачей химии на НМТ в 2025 году. Кроме того, этот предмет выбирает наименьшее количество абитуриентов. Так, в основной сессии ее выбрало только 722 участника, среди которых 40 не сдали экзамен.

В то же время выпускники школ, которые будут выбирать физику и химию на НМТ, будут иметь дополнительное преимущество при поступлении туда, где эти предметы являются профильными. В частности, для расчета конкурсного балла будет применяться коэффициент 0,5 в отличие от 0,2 для непрофильной украинской литературы. Таким образом поступающих будут мотивировать выбирать необходимые для государства специальности.

В Министерстве образования и науки выражали обеспокоенность по поводу такого малого количества поступающих, которые выбрали физику и химию и отмечали, что будут искать пути преодоления этой проблемы.

