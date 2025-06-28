Директор УЦОКО объяснила, почему украинские абитуриенты хуже всего сдают математику и химию

Абитуриенты имеют проблемы со сдачей математики и химии на национальном мультипредметном тесте в 2025 году по нескольким причинам. Так, в частности, у участников экзамена разный уровень знаний и подготовки.

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Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью ZN.UA. По ее словам, на результаты также влияет нестабильный режим, в котором сейчас учатся школьники. Ведь значительное количество школьников учится в условиях тревог, обстрелов, а иногда без возможности очного обучения.

"Во-первых, математику проходят абсолютно все поступающие, в отличие от предметов по выбору, то есть сдают этот предмет и те, кто сознательно изучал математику в школе, и те, кто начал подготовку за несколько месяцев до тестирования. Кроме того, математика — это тот предмет, который, на мой взгляд, труднее всего изучать в таком нестабильном режиме в условиях тревог, обстрелов, с постоянным прерыванием занятий и отсутствием в некоторых регионах возможности работать очно", – сказала Вакуленко.

В то же время по химии, чиновница отметила, что данные о тех, кто не сдал непоказательные. Ведь этот предмет выбирает меньше всего поступающих, поэтому статистика чувствительна к результатам. В частности, всего 722 поступающих выбрали химию в основной сессии, среди которых 40 участников его не сдали.

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