В МОН рассказали, каких учителей больше всего не хватает в школах и как будут ''заманивать'' педагогов

В Украине больше всего не хватает учителей биологии, химии, физики, математики и современных технологий. Такая ситуация не привязана к конкретным регионам, а общая для системы образования.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью hromadske. По ее словам, частично дефицит педагогов компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий в более безопасные регионы. Однако необходимо менять подход к подготовке и популяризации названных предметов.

"Молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в ЗВО, поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям", – отмечает Кузьмичева.

Также частично компенсируется потребность в педагогах практики из информативной, технологической и естественной сфер, которые стремятся получить бронирование. Однако после отмены военного положения большая часть этих учителей выйдет из системы образования, а тех, кто останется будет не более 20-25%.

"После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования. Потому что они заходили не из-за привлекательности самой профессии учителя, а из-за того, что учительство имеет вот этот дополнительный инструмент – бронирования. Часть из них, мы верим, за это время мотивируется работой с детьми и останется. Но, по моим оценкам, это не будет более 20-25% тех, кто зашел. Это будет означать откат к стартовым позициям", – отмечает чиновница.

Как "заманить" работать в школу

Как один из вариантов решения вопроса Кузьмичева назвала популяризацию педагогических профессий не через традиционный бакалавриат, а через короткие курсы для практиков. То есть, люди, которые работают в ІТ или технологических сферах, но не имеют педагогического образования, смогут пройти сокращенное обучение и приобщиться к преподаванию в школе.

"Люди, которые работают в IT или технологических сферах и имеют практический опыт, но не педагогическое образование, смогут пройти сокращенное обучение в виде курсов подготовки и приобщиться к преподаванию в школе. Такая инициатива прописана в Концептуальных основах профессионального развития учителя, которые сейчас находятся на общественном обсуждении. Практиков нужно заинтересовать, и за два года до внедрения старшей профильной школы именно эту задачу надо прежде всего решить", – объясняет заместитель министра образования.

