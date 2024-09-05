Низкие зарплаты, стресс и бюрократизация: украинские учителя назвали главные причины для увольнения

Украинские учителя чаще всего увольняются из школы из-за стресса, профессионального выгорания и бюрократизации. Одно из исследований, охвативших около 54 тысяч педагогов, показало, что в ближайшие 2 года 4,5% педагогов планируют изменить сферу деятельности.

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В то же время 52,2% опрошенных педагогов отметили, что основная причина увольнения заключается в низкой заработной плате. Результаты исследования обнародовал образовательный портал Education.ua.

Особенно мало получают молодые учителя, которые идут работать сразу после окончания университета. Таким педагогам вряд ли доверят сразу классное руководство или предоставят надбавку.

Напомним, украинские педагоги смогут получать зарплату в 24 тысячи гривен тогда, когда в бюджете будет свободных 50-60 миллиардов дополнительных средств. Месячных расходов, которые тратятся на оборону государства, хватит для того, чтобы увеличить выплаты учителям.

В настоящее время образовательное ведомство работает над тем, чтобы сделать начисление заработной платы более простым и понятным для педагога.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учителя согласно изменениям МОН будут получать 80% зарплаты.

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