Global Teacher Prize Ukraine 2026: объявлено топ-50 лучших учителей страны

В Украине объявили 50 полуфиналистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026. Педагоги из многих регионов Украины, вошедшие в список, преподают различные предметы.

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О результатах отбора сообщило СМИ "Освитория", которое является организатором премии. Уже в начале сентября станут известны имена десяти финалистов конкурса, а 3 октября объявят победителя.

Кто вошёл в топ-50 учителей Global Teacher Prize Ukraine 2026

Учитель Учебное заведение Предмет Бартюк Виктория Владимировна Частное учреждение общего среднего образования II–III ступеней "Архитектурно-инженерный коллегиум А+", город Киев Искусство, Технологии Биченко Сергей Викторович Коммунальное учреждение "Харьковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета; Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Винниковский научный лицей имени Ивана Огиенко" Интегрированный курс STEM, информатика, технологии, финансовая грамотность Билык Виктория Сергеевна Муниципальное образовательное учреждение "Криворожский учебно-реабилитационный центр № 1" Днепропетровского областного совета Начальные классы Британский Петр Анатольевич Частное учебное заведение "КМДШ", город Киев География Бурага Сергей Николаевич Коммунальное учреждение "Крепостная гимназия Кропивницкого городского совета" Физика, астрономия, технологии Власюк Василий Васильевич Перемышльская гимназия Улашановского сельского совета Шепетовского района Хмельницкой области Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык Гайдук Дмитрий Владимирович Тернопольский лицей № 21 – специализированная художественная школа имени Игоря Гереты Тернопольского городского совета Тернопольской области Химия Глебова Татьяна Владимировна Запорожский академический лицей № 23 Запорожского городского совета Запорожской области Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык Годованец Марьяна Николаевна Перегинский лицей № 1 Перегинского поселкового совета Физика, астрономия Григорива Анна Остаповна Виноградский лицей Отинийского поселкового совета Физическая культура Губарева Алена Юрьевна Белоцерковская гимназия-начальная школа № 6 "Перспектива" Белоцерковского городского совета Киевской области Искусство, Музыкальное искусство Долгопол Юлиана Игоревна Козинский лицей Козинского поселкового совета Обуховского района Киевской области Начальные классы Дорошенко Даниил Евгеньевич Коммунальное учреждение "Гимназия № 12" Каменского городского совета Алгебра, геометрия, интегрированный курс STEM, информатика, физика Заец Елена Николаевна Райгородский лицей Райгородского сельского совета Винницкой области Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения Зализняк Соломия Романовна Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных" Биология, Химия Залипа Александра Петровна Гимназия № 3 города Рубежного Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения Зубарева Юлия Сергеевна Коммунальное учреждение "Запорожский областной академический лицей "Казацкий" Запорожского областного совета Алгебра, Геометрия Издебская Мария Андреевна Лицей "Ориана" Львовского городского совета Иностранный язык Клим Марта Романовна Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных" Физика Ковальский Станислав Станиславович Муниципальное учреждение общего среднего образования Лицей № 2 Хмельницкого городского совета Физика, астрономия, интегрированный курс STEM Коляса Роман Иванович Муниципальное учреждение "Буцновский лицей" Великоберезовицкого поселкового совета Тернопольской области География, Предпринимательство и финансовая грамотность Концева Виктория Владимировна Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных" Зарубежная литература, Украинская литература Кузьмич Давид Владимирович Бориславский лицей Бориславского городского совета Львовской области Технологии и информатика Куликов Глеб Николаевич Хотівский академический лицей имени Левка Лукьяненко Феодосиевского сельского совета Обуховского района Киевской области Всемирная история, Гражданское образование, История Украины Литнянчина Людмила Владимировна Сумская специальная начальная школа № 31 Сумского городского совета Физическая культура Лукаш Максим Викторович Лицей № 12 города Житомира имени С. Ковальчука Физика Лупьяк Дмитрий Николаевич Муниципальное учреждение Винницкий лицей № 23 Технологии Меркулова Светлана Сергеевна Ирпенский лицей № 2 Ирпенского городского совета Бучанского района Киевской области Иностранный язык Немиш Элла Богдановна Коломыйский лицей № 1 имени В. Стефаника Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области Начальные классы Острась Даниил Андреевич Частное учебное заведение Харьковский лицей "Хани Академия" Биология, химия Падалка Светлана Владимировна Муниципальное учреждение Лозовский лицей № 4 Лозовского городского совета Харьковской области Биология, Защита Украины Падалка Светлана Владимировна Коммунальное учреждение Лозовский лицей № 4 Лозовского городского совета Харьковской области Биология, Защита Украины Погрибняк Ольга Сергеевна Частное общеобразовательное учебное заведение "Мидгард" Всемирная история, История Украины Пономарец Ирина Александровна Коммунальное учреждение "Пологовский лицей № 1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области Иностранный язык Романчук Роман Станиславович Лицей № 32 "Европейский" Полтавского городского совета География Руденко Сергей Александрович Общество с ограниченной ответственностью "Новопечерская школа-лицей I–III уровней", город Киев Алгебра, геометрия, математика Рудницкая Юлия Владимировна Коммунальное учреждение "Смелянский художественный лицей "Успех" Черкасского областного совета Алгебра, астрономия, геометрия, информатика, математика, физика Рутковская Алена Михайловна Общество с ограниченной ответственностью "Юкрейниан Глобал Скул" Иностранный язык Сажиенко Татьяна Валерьевна Коммунальное учреждение "Новоукраинский профессиональный лицей Кировоградского областного совета" Физика Севастьян Оксана Юрьевна Муниципальное учреждение "Харьковский лицей № 144" Физика, астрономия Телишевская Лилия Степановна Средняя общеобразовательная школа № 99 города Львова Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык Тимофеева Елена Петровна Днепровская гимназия № 140 Днепровского городского совета Начальные классы Трубчанина Елена Михайловна Лицей № 2 Покровского городского совета Донецкой области Химия Хоменко Оксана Владимировна Базовое учебное заведение Карловский лицей № 4 Карловского городского совета, Полтавская область Иностранный язык Чернов Роман Викторович Муниципальное учреждение Харьковский научный лицей "Одаренность", Харьковского областного совета Алгебра, геометрия, математика Швец Вячеслав Васильевич Общество с ограниченной ответственностью "Новопечерская школа-лицей I–III уровней", город Киев Физика Шевченко Алена Борисовна Лебединское учреждение общего среднего образования I–III ступеней № 7 Лебединского городского совета Сумской области Всемирная история, Гражданское образование, История Украины Шефер Светлана Сергеевна Опорное учебное заведение Причерноморский лицей Вызирского сельского совета Одесского района Одесской области Начальные классы Штефан Лина Леонидовна Коммунальное учреждение "Харьковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета; Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней ООО "Школа свободных и неравнодушных" Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык Яворская Екатерина Анатольевна Днепровский лицей № 54 Днепровского городского совета Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения, Предпринимательство и финансовая грамотность Ярошовец Оксана Владимировна Коммунальное учреждение Кагарлыкского городского совета "Кагарлыкский лицей № 3" Интегрированный курс STEM

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