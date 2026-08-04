Global Teacher Prize Ukraine 2026: объявлено топ-50 лучших учителей страны
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине объявили 50 полуфиналистов премии Global Teacher Prize Ukraine 2026. Педагоги из многих регионов Украины, вошедшие в список, преподают различные предметы.
О результатах отбора сообщило СМИ "Освитория", которое является организатором премии. Уже в начале сентября станут известны имена десяти финалистов конкурса, а 3 октября объявят победителя.
Кто вошёл в топ-50 учителей Global Teacher Prize Ukraine 2026
|
Учитель
|
Учебное заведение
Предмет
|
Бартюк Виктория Владимировна
|Частное учреждение общего среднего образования II–III ступеней "Архитектурно-инженерный коллегиум А+", город Киев
|Искусство, Технологии
|
Биченко Сергей Викторович
|Коммунальное учреждение "Харьковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета; Коммунальное учреждение Львовского областного совета "Винниковский научный лицей имени Ивана Огиенко"
|Интегрированный курс STEM, информатика, технологии, финансовая грамотность
|
Билык Виктория Сергеевна
|Муниципальное образовательное учреждение "Криворожский учебно-реабилитационный центр № 1" Днепропетровского областного совета
|Начальные классы
|
Британский Петр Анатольевич
|Частное учебное заведение "КМДШ", город Киев
|География
|
Бурага Сергей Николаевич
|Коммунальное учреждение "Крепостная гимназия Кропивницкого городского совета"
|Физика, астрономия, технологии
|
Власюк Василий Васильевич
|Перемышльская гимназия Улашановского сельского совета Шепетовского района Хмельницкой области
|Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык
|
Гайдук Дмитрий Владимирович
|Тернопольский лицей № 21 – специализированная художественная школа имени Игоря Гереты Тернопольского городского совета Тернопольской области
|Химия
|
Глебова Татьяна Владимировна
|
Запорожский академический лицей № 23 Запорожского городского совета Запорожской области
|Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык
|
Годованец Марьяна Николаевна
|Перегинский лицей № 1 Перегинского поселкового совета
|Физика, астрономия
|
Григорива Анна Остаповна
|Виноградский лицей Отинийского поселкового совета
|Физическая культура
|
Губарева Алена Юрьевна
|Белоцерковская гимназия-начальная школа № 6 "Перспектива" Белоцерковского городского совета Киевской области
|Искусство, Музыкальное искусство
|
Долгопол Юлиана Игоревна
|Козинский лицей Козинского поселкового совета Обуховского района Киевской области
|Начальные классы
|
Дорошенко Даниил Евгеньевич
|Коммунальное учреждение "Гимназия № 12" Каменского городского совета
|Алгебра, геометрия, интегрированный курс STEM, информатика, физика
|
Заец Елена Николаевна
|Райгородский лицей Райгородского сельского совета Винницкой области
|Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения
|
Зализняк Соломия Романовна
|Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных"
|Биология, Химия
|
Залипа Александра Петровна
|Гимназия № 3 города Рубежного
|Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения
|
Зубарева Юлия Сергеевна
|
Коммунальное учреждение "Запорожский областной академический лицей "Казацкий" Запорожского областного совета
|Алгебра, Геометрия
|
Издебская Мария Андреевна
|Лицей "Ориана" Львовского городского совета
|Иностранный язык
|
Клим Марта Романовна
|Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных"
|Физика
|
Ковальский Станислав Станиславович
|Муниципальное учреждение общего среднего образования Лицей № 2 Хмельницкого городского совета
|Физика, астрономия, интегрированный курс STEM
|
Коляса Роман Иванович
|Муниципальное учреждение "Буцновский лицей" Великоберезовицкого поселкового совета Тернопольской области
|География, Предпринимательство и финансовая грамотность
|
Концева Виктория Владимировна
|Общество с ограниченной ответственностью "Школа свободных и неравнодушных"
|Зарубежная литература, Украинская литература
|
Кузьмич Давид Владимирович
|Бориславский лицей Бориславского городского совета Львовской области
|Технологии и информатика
|
Куликов Глеб Николаевич
|Хотівский академический лицей имени Левка Лукьяненко Феодосиевского сельского совета Обуховского района Киевской области
|Всемирная история, Гражданское образование, История Украины
|
Литнянчина Людмила Владимировна
|Сумская специальная начальная школа № 31 Сумского городского совета
|Физическая культура
|
Лукаш Максим Викторович
|Лицей № 12 города Житомира имени С. Ковальчука
|Физика
|
Лупьяк Дмитрий Николаевич
|Муниципальное учреждение Винницкий лицей № 23
|Технологии
|
Меркулова Светлана Сергеевна
|Ирпенский лицей № 2 Ирпенского городского совета Бучанского района Киевской области
|Иностранный язык
|
Немиш Элла Богдановна
|
Коломыйский лицей № 1 имени В. Стефаника Коломыйского городского совета Ивано-Франковской области
|Начальные классы
|
Острась Даниил Андреевич
|Частное учебное заведение Харьковский лицей "Хани Академия"
|Биология, химия
|
Падалка Светлана Владимировна
|Муниципальное учреждение Лозовский лицей № 4 Лозовского городского совета Харьковской области
|Биология, Защита Украины
|
Падалка Светлана Владимировна
|Коммунальное учреждение Лозовский лицей № 4 Лозовского городского совета Харьковской области
|Биология, Защита Украины
|
Погрибняк Ольга Сергеевна
|Частное общеобразовательное учебное заведение "Мидгард"
|Всемирная история, История Украины
|
Пономарец Ирина Александровна
|
Коммунальное учреждение "Пологовский лицей № 1" Пологовского городского совета Пологовского района Запорожской области
|Иностранный язык
|
Романчук Роман Станиславович
|Лицей № 32 "Европейский" Полтавского городского совета
|География
|
Руденко Сергей Александрович
|Общество с ограниченной ответственностью "Новопечерская школа-лицей I–III уровней", город Киев
|Алгебра, геометрия, математика
|
Рудницкая Юлия Владимировна
|Коммунальное учреждение "Смелянский художественный лицей "Успех" Черкасского областного совета
|Алгебра, астрономия, геометрия, информатика, математика, физика
|
Рутковская Алена Михайловна
|Общество с ограниченной ответственностью "Юкрейниан Глобал Скул"
|Иностранный язык
|
Сажиенко Татьяна Валерьевна
|Коммунальное учреждение "Новоукраинский профессиональный лицей Кировоградского областного совета"
|Физика
|
Севастьян Оксана Юрьевна
|Муниципальное учреждение "Харьковский лицей № 144"
|Физика, астрономия
|
Телишевская Лилия Степановна
|Средняя общеобразовательная школа № 99 города Львова
|Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык
|
Тимофеева Елена Петровна
|Днепровская гимназия № 140 Днепровского городского совета
|Начальные классы
|
Трубчанина Елена Михайловна
|Лицей № 2 Покровского городского совета Донецкой области
|Химия
|
Хоменко Оксана Владимировна
|Базовое учебное заведение Карловский лицей № 4 Карловского городского совета, Полтавская область
|Иностранный язык
|
Чернов Роман Викторович
|Муниципальное учреждение Харьковский научный лицей "Одаренность", Харьковского областного совета
|Алгебра, геометрия, математика
|
Швец Вячеслав Васильевич
|Общество с ограниченной ответственностью "Новопечерская школа-лицей I–III уровней", город Киев
|Физика
|
Шевченко Алена Борисовна
|Лебединское учреждение общего среднего образования I–III ступеней № 7 Лебединского городского совета Сумской области
|Всемирная история, Гражданское образование, История Украины
|
Шефер Светлана Сергеевна
|Опорное учебное заведение Причерноморский лицей Вызирского сельского совета Одесского района Одесской области
|Начальные классы
|
Штефан Лина Леонидовна
|Коммунальное учреждение "Харьковский академический лицей "Интел 13" Харьковского областного совета; Львовская общеобразовательная школа I–III ступеней ООО "Школа свободных и неравнодушных"
|Зарубежная литература, Украинская литература, Украинский язык
|
Яворская Екатерина Анатольевна
|Днепровский лицей № 54 Днепровского городского совета
|Всемирная история, Гражданское образование, История Украины, Основы правоведения, Предпринимательство и финансовая грамотность
|
Ярошовец Оксана Владимировна
|Коммунальное учреждение Кагарлыкского городского совета "Кагарлыкский лицей № 3"
|Интегрированный курс STEM
Ранее OBOZ.UA рассказывал об учителе биологии Руслане Шаламове, который стал лучшим педагогом Украины в 2025 году.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!