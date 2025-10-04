Назван лучший учитель Украины: кто такой Руслан Халамов, победивший в Global Teacher Prize Ukraine 2025

Лучшим учителем Украины стал педагог из Харьковской школы Руслан Шаламов. Он получил премию Global Teacher Prize Ukraine в 2025 году.

Победителя объявили в эфире телемарафона "Единые новости". Премия Global Teacher Prize Ukraine – это ежегодная национальная премия для учителей-агентов изменений, а также признание тех, то ежедневно формирует новое поколение, открывает детям мир знаний и укрепляет силу нашего государства.

Премия призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества, и подчеркнуть важность педагогов в Украине.

Что известно о победителе Руслане Шаламове

Руслан Шаламов – учитель биологии с 30-летним педагогическим стажем, кандидат биологических наук. В течение последних восьми лет работает в Харьковском научном лицее "Одаренность".

Педагог является одним из разработчиков Государственных стандартов базового и полного общего среднего образования, а также автором школьных учебников по биологии.

"Руслан Шаламов – первый и пока единственный учитель из Харькова и Харьковской области, который стал победителем престижной премии за все девять лет ее существования. Мы гордимся, что такой специалист работает именно в нашем лицее", – отметил директор заведения Валерий Поливальный.

Кто претендовал на звание лучшего учителя страны

Среди полуфиналистов было отобрано 17 претендентов, которые набрали самые высокие баллы после нескольких этапов отбора. Эксперты, среди которых команда премии, финалисты предыдущих лет, а также представители независимых образовательных организаций, провели с экспертами глубинные интервью. По результатам была определена звездная десятка, в которую вошли:

Руслан Шаламов, г. Харьков – биология и экология.

Александр Тарасюк, г. Владимир Волынской области – история.

Юлия Ометюх, г. Львов – искусство.

Юрий Пахомов, г. Ивано-Франковск – химия, "Познаем природу".

Людмила Сакович, г. Львов – украинский язык и литература, зарубежная литература, польский язык.

Екатерина Роботницкая, г. Киев – украинский язык.

Евгений Атамасенко, поселок Калиновка Киевской области – химия, курс STEM.

Наталья Власова, г. Днепр – история, гражданское образование.

Константин Кравчук, г. Хмельницкий – изобразительное искусство, информатика.

Андрей Стецюк, г. Черкассы – история.

Новость дополняется...