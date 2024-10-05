Названо лучшего учителя Украины: кто стал победителем Global Teacher Prize Ukraine 2024

Победительницей национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2024 года стала учительница начальных классов Леся Павлюк. Церемония награждения прошла 5 октября.

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Третий год подряд на конкурсе рассказывают истории учителей как способ признательности и донесения важности этой профессии в условиях войны в стране. Церемония транслировалась в эфире телемарафона "Єдині новини". Во время вручения наград на экране осветили истории украинских педагогов-победителей, которые, несмотря на все препятствия, которые внесла война, продолжают обучать украинских детей, меняют образование и общество.

Педагог начальных классов в Ивано-Франковском лицее №7 стала одним из первых, кто стал работать с инклюзивным классом. Учительница активно занимается разработкой новых методик и внедряет ее в учебный процесс. Кроме того, работница образования находит индивидуальный подход к каждому ученику, чтобы они чувствовали себя комфортно и свободно. Она искренне верит в то, что школьники сделают все возможное, чтобы сделать Украину такой, как ее видят современные дети и взрослые.

"Сейчас как никогда мы понимаем, насколько важна наша работа, видим и чувствуем поддержку нашего общества, власти, родителей. Мы это все делаем ради детей. Мы, учителя, делаем то, что будет в будущем. Я искренне верю, что наши ученики в будущем сделают нашу Украину такой, о которой мы мечтаем и о которой мечтают они. Я убеждена, что мы делаем все для этого. Мы формируем ценности, те, которые станут факелами их жизни, потом и нашей. Мы учим их работать вместе, принимать всех окружающих со своими особенностями и потребностями, четко отличать, где добро, где зло, принимать решения и отвечать за последствия. Мы учим мечтать и претворять свои мечты в жизнь", – сказала Павлюк.

Кстати, учительница также победила в номинации "Выбор украинцев 2024". Педагог получила сертификат на образовательное путешествие в Финляндию. За Павлюк проголосовало более тринадцати с половиной тысяч украинцев в приложении Дія. В этом году впервые граждане смогли отдать свой голос онлайн.

"Учителя формируют проекцию будущего Украины, а в конце концов и мира. Учителя, помним, что мы важны. Мы воспитываем поколение украинцев, наше будущее. От того, как мы работаем, как мы вкладываемся, как отдаем свое время, насколько мы вдохновенно все это делаем, зависит и будущее Украины", – поделилась педагог

Далее информация об учителях, еще участвовавших в номинации.

Владислав Акименко

Учитель Лозовского лицея в Харьковской области преподает историю и географию в 5-9 классах. Для педагога главное, чтобы дети были настоящими, умели "праздновать ошибки" и не боялись выражать свое мнение. Акименко ни на день не останавливал образовательный процесс с началом полномасштабного вторжения России в Украину, несмотря на то, что находился в нескольких километрах от линии фронта. Педагог верит в изучение истории через реальный опыт.

Екатерина Корзун

Педагог Алексеевского лицея, Покровского сельского совета Днепропетровской области преподает украинский язык и литературу для 5-11 классов. Учительница мечтает разрушить стереотипы о деревенской школе, чем и занимается на протяжении всего времени. Несмотря на то, что учебное заведение расположено рядом с зоной активных боевых действий, дети получают качественное и современное образование, пользуясь искусственным интеллектом и побеждают в самых разных конкурсах.

Алексей Качан

Учитель Жмеринского лицея №3, Винницкой области преподает физическую культуру в начальных классах. Благодаря технологии эдьютеймента и геймификации дети получают сюжетно-ролевые уроки, интеграцию с другими предметами, технологии виртуальной реальности. В то же время у школьников есть воображение, что такое игровые парашюты, этнические барабаны, водяные пистолеты и другой нестандартный инвентарь. Более того, педагог адаптировал программу к условиям военного положения с национально-патриотическим компонентом и способствует адаптации и социализации детей-ВПЛ.

Татьяна Ткач

Преподает в Кагарлыкском лицее №3 Киевской области английский язык. По словам коллег, педагог – самый большой трудоголик в коллективе. На уроках для нее главное, чтобы дети учились играя.

Лариса Романишин

Учительница школы Сколевского городского совета Львовской области, которая преподает химию, физику, биологию в 7-11 классах. Педагог дает возможность ученикам, разбросанным по всему миру, учиться по украинской программе и активно привлекает детей к международным инициативам, таким как программа школьных космических экспериментов SSEP.

Владислав Кронгауз

Учитель Харьковского лицея №3 преподает интегрированные курсы истории и гражданского образования. Детям, которым преподает педагог, есть невероятные результаты в соревнованиях, творческих работах и конкурсах. Кронгауз поддерживает учеников и вне школы, помогая им получать гранты и возможности для развития.

Ярослав Федько

Учитель физики классической гимназии в Днепре. Педагог начал свою карьеру как инженер медицинского оборудования и стал обучать детей. Благодаря своим знаниям он интегрирует научные знания в уроки, чтобы сделать их более интересными. Кроме того, педагог использует инновационные методы, такие как платформы для геймификации и наборы для робототехники.

Ольга Энзельт

Учительница алгебры и начала математического анализа геометрии в 10-11 классах в Покровской школе Донецкой области. Педагог помогает детям получать самые высокие награды на олимпиадах. В своей практике она использует истории успеха известных людей, чтобы ученики знали, как ученые достигали своих результатов.

Александр Думышинец

Учитель информатики лицея международных отношений №51 в Киеве. Педагог активно пользуется современными технологиями на уроках, чтобы дети знали и понимали, как разрабатывать цифровые продукты. Более того, Думышинец учит не только школьников, но и педагогов, помогая привлекать их к новейшим технологиям.

Ранее OBOZ.UA общался с Александром Думышинцем, который рассказал об образовании будущего, правиле "5 минут" и участие в Global Teacher Prize Ukraine 2024 года.

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