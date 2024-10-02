'ИИ уже никуда не денется, глупо от него прятаться'. Александр Думишинец – об информатике в начальной школе, правиле '5 минут' и образовании будущего

5-6 октября в Киеве состоится просветительный фестиваль "Освіта Дивосвіта 2024" – событие, которое станет платформой для обсуждения будущего образования и современных вызовов. Участники мероприятия смогут посетить выставку образовательных возможностей для детей и взрослых и поучаствовать в форуме, где эксперты поделятся своим видением трансформаций в этой сфере.

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Одним из интересных спикеров фестиваля станет Александр Думишинец – учитель ІТ в образовательной территории Midgard, консультант UNESCO и финалист Global Teacher Prize Ukraine 2024. Нам удалось пообщаться с педагогом, делающим все для того, чтобы обучение школьников шло в ногу со временем. Как технологии влияют на эффективность образования, почему искусственный интеллект должен стать лучшим другом учеников и учителей, как привлечь детей и заинтересовать их информатикой? Что Александр Думишинец думает о гаджетах и снимании видео с детьми в TikTok, какие книги посоветовал бы прочитать каждому украинцу и что не так с преподаванием его предмета в современных школах? Об этом и другом – в разговоре с OBOZ.UA.

– В одном из интервью вы рассказывали свой секрет успешного проведения урока – так называемый конект со школьниками. 5 минут в начале занятия, в течение которых вы расспрашиваете детей, как прошел их день. Вы до сих пор это практикуете? Как реагируют школьники? Все готовы делиться? Этот метод и сейчас дает результат?

– Да, этот "прием" использую всегда. Иногда это длится всего 2-3 минуты, а вопросы могут варьироваться. Сейчас я чаще спрашиваю: "Как вы? Настроены ли на обучение?". Важно действительно услышать ответ, ведь в условиях, в которых мы живем, нужно заботиться о себе. Если ночь или утро были тяжелыми из-за обстрелов, мне нужно быстро адаптировать урок.

Конечно, не все хотят делиться своим состоянием, но это тоже сигнал, помогающий понять, как провести занятия. Поэтому этот метод продолжает работать и помогает прежде всего мне как учителю.

– Вы являетесь активным поклонником ИИ в работе учителей. А как насчет учеников? Все прекрасно понимают, что все эти ChatGPT помогают с домашними заданиями. Как вы это проверяете?

– Прежде всего, моя задача – научить на своих уроках ученичество использовать ИИ, в том числе и ChatGPT, как инструмент. И я это подчеркиваю, потому что большинство юзают его как Google, а он совсем не об этом. Если выполняют домашнее задание с помощью ChatGPT, следует изменить задание. А почему бы не использовать ChatGPT для создания идей и различных заданий для ученичества?

– Назовите условных пять причин, почему ИИ действительно нужен украинским школьникам.

– Я бы выделил следующие основные причины:

Ученик должен знать, как работает ИИ, его алгоритмы, и что и как правильно можно сделать с его помощью.

ИИ может помочь оптимизировать работу и быстро выполнить какие-то рутинные задачи, а ученики уже будут работать с полученными данными.

ИИ может стать помощником в изучении иностранных языков, программирования и вообще чего-либо, если правильно задать ему запрос и начать работать. А для этого и нужно их научить с ним работать.

Также с помощью языковых моделей можно развивать критическое мышление, анализировать получаемую от него информацию, проверять и работать с ней.

ШИ – это уже не будущее, это настоящее и глупо прятаться от него или думать, что это пройдет. ИИ уже никуда не денется, и, чтобы быть успешным, использовать его как инструмент и быть конкурентоспособным в будущем – с ним нужно работать сегодня.

– Александр, вы вошли в топ-10 финалистов Global Teacher Prize Ukraine. Почему вы решили пойти на этот престижный конкурс? Кого еще сегодня считаете достойными кандидатами на победу?

– На самом деле, это моя пятая попытка. Я подавался на конкурс еще в 2018-2021 годах. В 2019-м я вошел в топ-50, но в другие годы не попал. В 2022-2023 годах не подавал анкету. В этом году меня номинировали, но я не торопился заполнять анкету, затягивал до последнего. В конце концов ученики убедили меня это сделать, сказав, что очень ждут моего участия, и я их послушал.

Относительно достойных кандидатов – каждый участник заслуживает победы. Я не беру на себя роль оценщика, кто более или менее достоин. Наша десятка финалистов уже есть достижение, но победитель будет только один. Это не о том, кто лучше, а о служении и миссии. Поэтому каждый из нас достоин.

– Видели в соцсетях, что ваши сообщения лайкает один из лучших учителей мира, учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. Вы знакомы? О чем вообще общаются лучшие педагоги?

– Да, мы знакомы с Артуром Пройдаковым, посещаем разные образовательные мероприятия. Я бывал на его мастер-классах и лекциях. Относительно общения — оно не очень отличается от обычных разговоров: говорим о кино, новостях, футболе, восстановлении метро.

– Нынешние финалисты престижной национальной премии для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine назвали 10 книг, которые следует прочесть каждому украинцу. Среди них есть и ваша рекомендация – книги Оскара Бренифье. Расскажите, почему и с какого возраста их лучше читать?

– Книги Оскара Бренифье, в частности, "Что хорошо, а что плохо", "Кто Я?", "Что такое чувство?" – это не просто литература, а настоящие инструменты для развития мышления. Я познакомился с этими книгами во время презентации Бренифье в Киеве, и эта встреча поразила меня. Его книги заставляют не просто читать, а думать, отвечать и анализировать.

Я начал читать "Что хорошо, а что плохо" со своей дочерью, когда ей было около 4 лет. Ее ответы и размышления оказались невероятно ценными. Мы выбираем вопросы из книги, обсуждаем их, продолжаем тему. В каждом разделе есть итоговые вопросы, помогающие глубже анализировать.

Эти книги полезны и для детей, и для взрослых. Читать их можно с 4 лет, а затем возвращаться к ним через год или два. Сейчас мы снова читаем "Кто Я?", и новые ответы дочери отличаются от двух лет назад. Это настоящее сокровище.

– Как и многие современные учителя, вы снимаете TikTok вместе со своими учениками. Да, это своего рода коммуникация с детьми, возможность показать, что вы на одной стороне, что вы – "свой человек". Не беспокоитесь, что из-за этого ученики будут чувствовать себя с вами "запанибрата", а это может стать препятствием в учебе?

– Я пользуюсь TikTok где-то с 2019/2020 годов и с самого начала снимал вместе с учениками. Не думаю, что это может помешать обучению или повлиять на панибратские отношения. Конечно, если использовать TikTok для быстрого или дешевого авторитета, это может быть проблемой. Но главное четко понимать, когда и зачем ты это делаешь.

На самом деле, ученики хотят участвовать в видео, как в моем TikTok, так и в своих. Однако если возникают вопросы дисциплины, тогда не может быть речи о съемках. TikTok – это скорее дополнительный плюс в коммуникации.

– А каково ваше мнение относительно гажетов ? Многие учителя, особенно старой, еще советской закалки, запрещают ими пользоваться на уроках.

– Что касается гаджетов, в нашей школе ученики сдают телефоны перед уроками и не используют их на занятиях, за исключением ситуаций, когда телефон нужен для конкретного учебного задания.

– Объясните коротко и понятно: зачем детям информатика, особенно в первых классах? В последнее время много разговоров идет о том, чтобы убрать математику из перечня обязательных предметов на НМТ, мол, она нужна не всем. Все эти синусы, косинусы или интегралы никогда не понадобятся. А информатика? Упустим тот момент, что базовые навыки использования компьютера нужны всем.

– Информатика в начальных классах – это не только умение пользоваться компьютером. Это развитие критического мышления, логики и навыков решения проблем. В современном мире, где технологии меняются невероятно быстро, важно научить детей основам алгоритмов, структуры данных и логического мышления. Эти навыки станут фундаментом для дальнейшего обучения и жизни.

Даже если ученик не станет программистом, способность анализировать информацию, структурировать задачи и находить креативные решения пригодится в любой профессии. Информатика помогает понять мир технологий и научиться не только их потреблять, но и создавать. Поэтому информатика – это незаменимый инструмент для развития каждого ребенка и его будущего.

– Возвращаясь к теме обязательных предметов. Дети часто не понимают, как они смогут использовать полученные знания в реальной жизни. Как можно заинтересовать и мотивировать школьников? Вы сказали, что уроки информатики можно проводить на улице. Это как? Вы проводили такие занятия? Как можно связать улицу и информатику?

– Дети часто не понимают, как знания по обязательным предметам могут быть полезны в жизни. Моя цель – показать им практическое применение этих знаний. К примеру, недавно на уроке информатики с 8-м классом мы обсуждали программное обеспечение, лицензии и ответственность за их использование. Один ученик не понимал, зачем ему это знать, потому я спросил: "Кем ты видишь себя в будущем?". Он ответил, что хочет иметь медицинскую клинику. Тогда я объяснил: "Представь, что твои работники используют нелицензионные программы для связи с клиентами. Что произойдет? Это может привести к потере данных и штрафов, а кто будет ответственным? Ты как руководитель". Такой пример показывает детям, как знания по урокам могут оказаться полезными в их будущем.

Также уроки информатики можно проводить на открытом воздухе. Я периодически организовую такие занятия, где ученики работают на улице, исследуя разные объекты и анализируя их в цифровом формате. Для этих уроков можно использовать только телефоны. К примеру, при создании видео ученики могут снимать и редактировать контент непосредственно на телефоне, что способствует развитию цифровых навыков и творческого мышления. Еще одной интересной темой является кодирование и шифрование информации. С помощью мобильных приложений учащиеся могут научиться программировать и шифровать данные даже без компьютера. Это помогает им осознать реальное применение информатики и увеличивает интерес к предмету.

– Что бы вы изменили в программе вашего предмета? Ведь не в каждой школе есть молодой учитель информатики, который знаком с современными технологиями и знакомит с этим предметом, учитывая современные тренды и развитие технологий?

– Я бы посоветовал обратить внимание на ІТ-студии на платформе Дія.Образование, где есть уроки по информатике для 1-11 классов по всем темам. Учителя могут адаптировать эти уроки под программы, используемые в их школе. Это современный подход к преподаванию информатики, и я как соавтор уроков по программированию искренне советую пользоваться этими материалами. Поэтому, если говорить об изменениях, я бы предложил отойти от учебников и перейти к использованию таких онлайн-платформ, отвечающих современным требованиям.

– Вы один из молодых учителей, посвятивших свою профессию детям. Кто или что повлияло на ваше решение? Не жалеете о нем? Чего сейчас не хватает молодым педагогам, по-вашему, кроме низкой зарплаты?

– Влюбила меня в профессию моя преподавательница, Нина Семеновна. Во время ее пар я понял, что хочу попробовать быть таким, как она. После педагогической практики я окончательно убедился, что хочу работать в образовании. Ни дня не жалел о своем выборе, ведь эта профессия предполагает постоянное развитие. Относительно того, чего не хватает молодым педагогам, кроме зарплаты – это поддержка и наставничество внутри учебного заведения, а также качественная и современная подготовка, отвечающая требованиям сегодняшнего дня.

– Что больше всего школьникам нравится на ваших уроках? А что нет? Длительное время дети учились полностью онлайн. Как вы проводили уроки в этот период и проводили ли вы вообще?

– Школьникам больше нравится то, что дает быстрый результат, то, что можно увидеть или прикоснуться – готовые проекты, приложения, чат-боты. Также им нравится что-то веселое, как мемы. Что не нравится – это невозможность играть в игры на уроке. Здесь я непреклонен. Кроме того, они не любят теорию, но она необходима, и здесь бывает сложно удержать внимание.

Во время дистанционного обучения мне пришлось взять на себя обучение других учителей. Ежедневно проводил по 3-4 часа консультаций, развертывание платформы, обучение работе по Zoom. Я доволен результатом, ведь учителя быстро адаптировались, и мы сразу начали учиться онлайн. Это был сложный процесс – после уроков я учил учителей и помогал заполнять платформу, но мы добились хороших результатов, и все остались довольны.

– Не во всех учебных заведениях есть кабинеты, оснащенные современной техникой. Однако сейчас ИТ-сфера популярна в выборе при поступлении. К тому же такие специалисты необходимы и для государства, о чем неоднократно говорило МОН. Чего, по вашему мнению, не хватает детям при изучении информатики, и как это исправлять педагогам?

– Проблема с оснащением кабинетов действительно существует. К примеру, в моем первом кабинете было только три компьютера 1998 года, и это был настоящий вызов. Но его можно обойти, используя облачные сервисы программирования или 3D-моделирования, а также привлекать телефоны учащихся. Часто ученики не понимают, для чего им это нужно, и здесь наша задача объяснить практическое значение информатики, что поможет повысить их заинтересованность.

Еще одной проблемой является нехватка практики. На уроках часто много теории, но мало реальных заданий. Ученики должны иметь возможность работать над проектами – создавать сайты, приложения, снимать видео, генерировать собственный контент. Это позволяет им почувствовать значимость своей работы. Полезно также приглашать специалистов, которые смогут поделиться практическим опытом, чтобы учащиеся увидели реальные примеры применения ІТ в жизни.

Не менее важна качественная подготовка учителей. ІТ-программы быстро меняются, поэтому педагоги должны постоянно учиться посещать тренинги, вебинары, курсы. Однако следует помнить о балансе между обучением и отдыхом, чтобы сохранить эффективность и не перегореть.

– Ваша тема звучит смело – "Как учить людей будущего?". Что для вас ключевое в сочетании программы, интуиции и творчества в современном образовании?

– Я считаю, что будущее образования состоит в гармоничном сочетании традиционных подходов и новейших технологий. Программа – это наш ориентир, но именно технологии позволяют создать интерактивную и персонализированную среду, где каждый ученик может развиваться в своем темпе. Интуиция – это наш внутренний компас, помогающий вовремя почувствовать, когда ученикам нужна дополнительная поддержка или готовы к новым вызовам. А творчество – это средство, которое делает уроки увлекательными, превращая обучение в игру.

Ключевым аспектом является индивидуальный подход. Каждый ученик – это уникальная личность со своими талантами и интересами. Моя задача не только передать знания, но и помочь раскрыть потенциал каждого ребенка. Только так мы можем подготовить учеников и учениц к будущим вызовам.

– Тема "людей будущего" сегодня – настоящий тренд. Как вы считаете, почему это стало столь важным сейчас и как форум "Освіта Дивосвіту" помогает развивать эти концепции?

– Мы живем в эпоху быстрых перемен, когда изучаемое сегодня уже завтра может стать устаревшим. Поэтому важно не только передавать знания, но и готовить учеников к жизни в постоянно меняющемся мире. Форум "Освіта Дивосвіту" предлагает инновационные методы обучения и создает платформу для обмена идеями. Это место, где спикеры, образовательные учреждения и партнеры помогают участникам развивать свой потенциал, стать частью глобального сообщества и внести свой вклад в развитие общества.

– Образование будущего – это не только новые технологии, но и новые вызовы. Как вы оцениваете нынешние проблемы украинского образования в контексте подготовки к будущему? Как война влияет на эти перемены?

– Украинское образование сейчас сталкивается с серьезными вызовами, особенно на фоне войны. Нехватка учебных материалов и технического обеспечения усложняет внедрение современных технологий, необходимых для подготовки учащихся к будущему. Важным аспектом становится психологическая поддержка, поскольку война вызывает стресс и тревогу среди учащихся. Система образования должна быть гибкой, чтобы адаптировать учебные программы и методы преподавания к быстрым изменениям, делая акцент на практических навыках и критическом мышлении.

Дистанционное обучение, которое стало привычным во время войны, открывает новые возможности, но требует высокого уровня подготовки учителей. Важно также сотрудничать с международными организациями по обмену опытом и привлечению ресурсов. В результате украинское образование должно сосредотачиваться на развитии таких навыков, как креативность, адаптивность и командная работа, чтобы подготовить учащихся к будущим вызовам.

– Какими конкретными кейсами можете поделиться, что показывают, как совмещать стандартную программу с развитием интуиции и творческого мышления у студентов?

– Примером могут служить два проекта, которые я реализовал. Первый – это использование Minecraft для развития креативности и технических навыков учеников. Дети создавали виртуальные модели школьного пространства, изучая базы архитектуры. Они работали в командах, создавая классы, библиотеки и зоны отдыха, которые развивали пространственное мышление и навыки сотрудничества.

Второй проект – это переход от Minecraft к 3D-моделированию с помощью программ, таких как Tinkercad. Ученики превращали свои Minecraft-модели в реальные 3D-модели, что помогло им понять принципы моделирования и позволило увидеть, как их идеи могут быть воплощены в физическом мире. В результате ученики не только изучили новые технологии, но и проявили креативность в сочетании с техническими знаниями.

– ІТ-сектор и образование – это потенциальный тандем. Как, по-вашему, такое сотрудничество поможет готовить людей для будущего рынка? Что нового приносит этот симбиоз?

– Сотрудничество между ІТ-сектором и образованием может значительно повысить качество подготовки учеников к будущему рынку труда. Это позволяет получить практические навыки, адаптироваться к новым технологиям и развивать критическое мышление. Такое сотрудничество приносит инновационные методы обучения, доступ к современным инструментам и платформам, а также гибкость в формировании учебных программ в соответствии с потребностями рынка.

Школы могут завлекать бизнес как партнера в образовательном процессе. К примеру, приглашать программистов и тестировщиков на уроки, организовывать экскурсии в ІТ-компании, где ученики смогут видеть реальное применение знаний. Таких сценариев много, главное начать действовать уже сейчас, чтобы создать условия для развития молодых специалистов, готовых к вызовам будущего.

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