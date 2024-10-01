'Ничему школа не научит'. Даниил Яневский – об объединении истории Украины со всемирной, закрытии МОН и об историках, которым следует доверять

В эти выходные, 5–6 октября, в Киеве состоится фестиваль "Образование Дивосвита 2024", который уже назвали самым масштабным в Украине событием для родителей, будущих учеников и самих педагогов. Форум соберет на одной площадке несколько десятков спикеров из разных сфер – неформального образования, истории, психологии, философии.

Видео дня

Среди участников мероприятия – доктор исторических наук и заслуженный журналист Украины Даниил Яневский Яневский. OBOZ.UA удалось взять блиц-интервью у Яневского на тему образования и преподавания истории в школах. Почему идея МОН объединить историю Украины и всемирную историю в один предмет провальна и не имеет ничего общего с реальностью? Кому из современных историков он доверяет больше всего? Какого заблуждения придерживаются украинские родители, отправляя своих детей в школу? Об этом и другом – дальше.

– Данил Борисович, уже третий месяц в Украине продолжаются дискуссии из-за идеи МОН объединить всемирную историю и историю Украины. Педагоги и родители собирают подписи "против". Работники образования убеждены, что такое объединение будет негативно влиять на сознание школьников, мол, они еще не сформированы как личности и не могут должным образом анализировать и проводить исторические параллели в мире. Что по этому поводу вы думаете?

– Как бы это деликатно сказать… Одним из условий нашего выживания как народа является закрытие Министерства образования и науки как такового. Ну просто закрыть, прекратить. Это как объединение коня и трепетной лани (по мотивам стихотворения Александра Пушкина "Полтава". – Ред.). Оно не ездит, не размножается и отвратительно с виду. Хотя у нас и не такое объединяли.

Смотрите, 450 депутатов Верховной Рады 12-го созыва, 373 коммуниста. Голосами коммунистов провозглашается независимость Украины. После чего Верховная Рада, то есть те же коммунисты, запрещают коммунистическую партию. Хотя у нас на каждом шагу должны висеть портреты родителей независимости – членов Компартии Украины, их руководителей.

У вас не возникает диссонанса в голове, что независимость Украины провозгласили не члены ОУН или Украинской военной организации, а именно Коммунистическая партия Украины? Она является фундатором, основателем этого государства. Была в 1917 году, была в 1991 году. И что здесь МОН? С этим нужно разобраться, с простыми вещами. О которых Иван Степанович Плющ так и не получил ответа за жизнь: кто мы и куда идем? А он был мудрым человеком.

– Какие вы видите проблемы преподавания истории Украины в школах? Что, по-вашему, стоит делать, как заинтересовать детей знать и изучать свое прошлое?

– Сам факт преподавания того, что вы называете историю Украины в школах, есть факт разрушения этого народа. Потому что эти курсы написаны абсолютно с умозрительных позиций.

Можно ли написать историю Украины? Ответ – нет. Это если в том смысле, в каком вы спрашиваете. Потому что история Украины началась во второй половине дня 24 августа 1991 года. А до этой даты у нас была история Украинской Советской Социалистической Республики, причем эта украино-советская Социалистическая Республика в 1917 году – она одна, в 1920 году – другая.

До 1917 года она просуществовала с 3 августа 1917 года по ноябрь 1917 года, в пределах пяти губерний. Когда временное правительство издало достопамятную временную инструкцию временного правительства генеральному секретариату на Украине. А до этого ее, извините, тоже не было. Потому что это была история девяти юго-западных губерний Российской империи и соответственно Галиции и Буковины – коронных краев в составе Австро-Венгрии.

И до этого у нас не было истории Украины. У нас была история Речи Посполитой. И до этого у нас не было общей истории, потому что у нас была история нахождения части современных украинских земель в составе Великого Княжества Литовского 500 лет. А часть в составе Польши. И до этого не было истории Украины, ну от слова совсем. Почему? Потому что значительная часть этой территории, Киев и чуть ниже – Юг, это Улус Джучи, так называемый, то есть старший сын Чингиза, принадлежавший Батыю.

Какая Украина? Мы можем написать историю земель – это один вопрос. А их 70 отдельных этнокультурных территорий. Но это не ко мне, а к покойному академику Петру Тимофеевичу Тронько. Или историю этноса украинского. Но тогда возникает вопрос: сколько украинских этносов и когда украинцы узнали, что они украинцы? Мы знаем ответ на этот вопрос. 1926 год – первая советская перепись населения. Олимпий Квиткин, который этим руководил, вписал вместо "малороса" термин "украинцы". Значит, мы что, с 1926 года должны писать? На этот вопрос нужно ответить.

– Посоветуйте, пожалуйста, какие руководства по истории следует читать, чтобы получить максимально честную и объективную информацию о прошлом Украины? Известно ведь, что часто при написании тех же учебников срабатывает субъективный фактор. Условно: топ-3 лучших учебных материалов, по мнению Даниила Яневского.

– Те, которые исследователи пишут сериями. Исследователь так не может: одну книгу написал – и все. Нет, сериями пишут. Те, что сегодня: Сергей Плохий – безусловно, Петр Королюк – профессор Острожской академии, Алексей Мустафин. Но у него историческое образование профессиональное, но он не исследователь, он популяризатор скорее. Но он хороший популяризатор. Марк Солонин, если это начало Первой мировой войны, он не об Украине, но... Тамара Вронская и Елена Стяжкина. Это фундаментальные люди, такие "томяры" – пишут (показывает), зубы могут отвалиться все это читать. Но как они все это пишут… Я просто не понимаю этих титанических усилий. Очень хорошие книги выходят в издательстве "Дух и литера" Леонида Финберга и Константина Сигова. На это нужно обращать внимание, если вы просветляетесь.

– С какого возраста следует изучать историю, по вашему мнению? В частности, в школах преподавать этот предмет начинают с 5 класса.

– Когда карта ложится. Вот когда тебе интересно, тогда и нужно начинать учить историю. Родители должны отвечать за это. Но проблема в том, что родители сами мало что знают и уповают на школу. Что школа научит. Но ничему школа не научит. В театр ходить, например.

Вот простой пример: как научиться украинству? В хорошем смысле этого слова. Оторвать задницу от дивана, пойти в театр Леси Украинки на спектакль "Остров сокровищ". Казалось бы, где Украина, а где Роберт Льюис Стивенсон. А надо пойти туда, чтобы посмотреть. Вау, неужели это возможно? Кто это должен делать, школа? Нет – родители.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что, по мнению учительницы истории и соавторки пособий Антонины Макаревич , школьные учебники нужно писать с учетом взглядов школьников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!