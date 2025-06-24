''А сколько лет вам осталось до пенсии?'' Молодой украинский учитель признался, что держит его в школе

Украинский учитель английского языка из Львова Виктор Демко признался, почему он работает в школе. По его словам, работа с детьми – это постоянное движение и водоворот эмоций.

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На своем YouTube-канале педагог рассказал о моментах, ради которых стоит быть учителем. В частности, поделился историей о том, как ученики у него спросили, сколько времени ему еще работать до выхода на пенсию.

Демко говорит, что дети – это колодец смешных историй. Он считает детей настолько искренними, что часто они говорят что-то смешное и интересное, не задумываясь.

"Однажды у меня ученик спросил на уроке: "Виктор, а сколько вам лет еще осталось до пенсии?" Я так смеялся над этим вопросом", – делится эмоциями педагог и добавляет, что выбирает работу учителем, потому что это о постоянном движении, ведь школа не дает сидеть на месте.

"Когда я общаюсь с детьми в школе, у меня набирается куча эмоций. И в основном это положительные эмоции. Плюс постоянно надо куда-то бежать, что-то делать: то какой-то конкурс, то отправить на олимпиаду, то организовать событие со всем классом. То есть, постоянно что-то происходит", – говорит он.

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