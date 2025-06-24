Украинская учительница решила задачу, над которой математики ломали головы 2500 лет

Учительница математики Иршавского лицея Закарпатской области Алла Смолина смогла решить одну из самых сложных задач древней геометрии – о трисекции угла. Педагог нашла новый подход, поэтому ее открытие может стать началом новой истории геометрии.

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Об этом сообщает Иршавский городской совет на официальном сайте. Метод учительницы позволяет осуществить трисекцию угла, не противореча теории Галуа и не опровергая доказательства ограничения классических методов. В Украине, и вообще в мире, этого никто пока не делал. Открытие педагога имеет мировой масштаб и может быть ценным для архитектуры, инженерии и в строительстве.

"Так просто можно было решить задачу, а все делили угол. Я же делила пространство", – поделилась учительница.

Она также уточнила, что патент на это изобретение получила еще в 2022 году, а в 2023-м ее статья была напечатана в журнале "Scopus" (одной из крупнейших в мире наукометрических баз данных, которая индексирует рецензируемые научные журналы из разных областей знаний, а публикация на этой платформе является показателем качества и престижа для исследователей, это повышает их научную видимость, способствует цитированию работ и помогает получить международное признание). В этом году напечатана еще одна статья Смолиной – об удвоении куба.

Попытки решить задачу о трисекции угла берут свое начало еще в V веке до нашей эры, когда над ней работали древнегреческие математики – Гиппий Элидский, Динострат и Папп Александрийский. Они пытались разделить произвольный угол на три равные части, используя только циркуль и линейку. Однако веками эта задача оставалась нерешенной. В 1837 году ученые Рене Декарт и Пьер Венцель предположили, что без использования специальных инструментов решить эту задачу невозможно. Впоследствии, в XIX веке, математическое сообщество, опираясь на алгебраические методы и теорию Галуа, доказало, что разделение угла на три равные части с помощью только циркуля и линейки невозможно.

Сама педагог более 25 лет преподает математику. А ее ученики не раз одерживали победы и становились призерами на олимпиадах и конкурсах различного масштаба. Сейчас Смолина получает звание доктора философии на кафедре математического анализа и теории вероятности при Ужгородском национальном университете.

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