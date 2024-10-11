Профессор Ратгерского университета решил две математические задачи, над которыми ученые ломали головы десятилетиями

Профессор Ратгерского университета Фам Тьеп смог решить две математические задачи, над которыми учёные ломали головы длительное время. Благодаря его успеху удастся значительно расширить понимание симметрии и случайных процессов, применяемых в физике, химии, информатике и других науках.

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Ученому удалось доказать гипотезу о нулевой высоте, предложенную еще в 1955 году математиком Ричардом Брауэром, сообщает NV. Эта задача десятилетиями создавала одну из главных проблем теории представлений конечных групп.

Также Тьеп решил другую задачу в теории Делиня-Люстига, касающуюся следов матриц, играющих ключевую роль в математике. Таким образом, удалось укрепить позиции Ратгерского университета как одного из мировых центров изучения конечных групп.

Профессор посвятил свою карьеру исследованию тайн высшей математики, его успехи в науке важны для теории представлений в математике и науках о природе. Благодаря работе команды Тьепа удастся расширить знания в области симметрии и структуры, а также повлиять на развитие методов шифрования и создания кодов для устранения ошибок.

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