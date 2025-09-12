''А у моего весь класс писал объяснительные записки''. Руслан Цыганков разрешил ученикам выспаться на уроке после тревоги и поразил сеть

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков позволил ученикам поспать на первом уроке после воздушной тревоги, которая длилась всю ночь. Педагог отметил, что темы, которые они должны были изучить на занятии можно будет догнать позже.

В заметке в Тһгеԁѕ педагог отметил, что не хочет, чтобы дети были уставшие и невыспавшиеся. Украинцы были в восторге от поступка Цыганкова и в очередной раз подчеркнули его человечность и умение поддержать школьников, которые учатся в условиях полномасштабной войны. Сообщение собрало более 200 тысяч просмотров.

"После ночной тревоги до 7 утра, я позволил ученикам немного поспать на первом уроке. Можете бросать в меня камни, что учитель позволил спать. Но. Я не хочу, чтобы дети были уставшими и невыспавшимися. Мы одну тему по информатике догоним обязательно", – написал Цыганков.

Пользователи соцсети указывали на то, что в некоторых школах позволяют подобный опыт, ведь дети должны отдыхать.

"А я думал я один только так первые уроки сегодня провел дав детям отдохнуть".

"В школе сына в прошлом году сделали специально отведенные места, где можно прилечь после такой ночи".

"У меня так на первой паре сегодня студенты отдыхали. Кто-то досыпал, кто-то доучивал не сданный материал за предыдущую тревогу, но руководство точно бы осудило за такое".

"Харьков. После ночных обстрелов у сына в лицее разрешают не подключаться на первый урок, а если совсем ребенку страшно то вообще отсутствовать, только надо предупредить. И вот что я хочу сказать, я не хочу такие причины отсутствия детей".

"Понимаю вас, у самой сегодня 5 уроков должно было быть. Дети 8 часов просидели в укрытии. Взяла ответственность на себя. Позволила спать, на уроки не идти, а уроки догоним. И пусть меня увольняют".

В то же время некоторые из украинцев указали, что детей заставили писать объяснительные записки, ведь они опоздали после отбоя на уроки.

"А у моего сегодня весь класс заставили писать объяснительные по поводу опоздания. Война настолько вошла в привычку, что получается можно не учитывать, что дети ночью ходят в коридоры и укрытия вместо удобных кроватей... А вам респект за эмпатию".

"Мы также позволяем своим ученикам, проживающим в общежитии, проспать первые 2-3 урока, если ночью была тревога".

"У меня сын во 2 классе, и если я напишу, что он придет на 2 урок, учительница в вайбер группе на весь класс скажет "такое у вас интересное посещение" и на собрании будет рассказывать, что определенные родители позволяют не вести ребенка в школу и спать. Это так низко. Я ей объясняла по телефону, что мы приходим из укрытия и я бы хотела, чтобы сын немного поспал. Она этого не понимает. Поэтому, радуюсь за Ваших учеников, что у них есть понимающий и человечный учитель".

