'А вдруг эти навыки спасут жизнь?' Психолог Светлана Ройз высказалась о тренингах с оружием для школьников

Детский и семейный психолог Светлана Ройз высказалась о проведении в учебных заведениях тренингов по безопасному обращению с оружием. Эксперт считает, что оружие не должно быть в руках детей, однако они должны знать, как с ним обращаться.

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Об этом Ройз написала на своем аккаунте в Facebook. Такие навыки могут в нужный момент спасти жизнь.

Психолог поделилась, что вместе с дочерью посетила практикум по азам тактической медицины и безопасному обращению с оружием, организованный школой. Инструкторы рассказывали школьникам базовые правила в случае, если вдруг оружие попало бы им в руки.

Среди основных правил: всегда обращаться с оружием, будто оно заряжено; направлять оружие только туда, куда будет выстрел; указательный палец должен быть на крючке исключительно перед выстрелом; убедиться, что нет никого, кого может задеть случайно спереди и сзади.

Ройз отметила, что сейчас школьники должны овладевать навыками, о которых еще несколько лет назад и не говорили. По убеждению психолога, это новый этап становления нации.

"Оружие не должно быть в руках ребенка. Но возможно, нам стоит рассказывать и о правилах безопасности, если вдруг оно все же окажется в домах и попадет в руки детей. В минном просвете мы говорим категорически – не подходи, не трогай, взрослым сообщай! А вот как быть с этим, я не знаю. А вдруг, не дай Бог, будет ситуация, в которой эти навыки могут спасти жизнь", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине создали 887 ячеек, где будут преподавать для учащихся 10-11 классов обновленный предмет "Защита Украины". В этих ячейках должны учиться школьники сразу из нескольких заведений, а сам предмет предполагает практические задания и тренировки.

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