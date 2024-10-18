Не плакаты на стенах, а практика и тренировки: заместитель министра образования рассказала, как в школах будут преподавать 'Защиту Украины'

В Украине создали 887 ячеек, где будут преподавать для учеников 10-11 классов обновленный предмет "Защита Украины". В этих ячейках должны учиться школьники сразу из нескольких заведений, а сам предмет предполагает практические задания и тренировки.

Видео дня

Об этом в интервью украинским СМИ сказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева. По ее словам, обучение будет содержать "хардовую" составляющую.

"В настоящее время в Украине создано 887 ячеек, где должны учиться дети из нескольких заведений. Там будет оснащение. Это не просто плакаты, которые висят на стене. Это и "хардовая" технологическая составляющая, где можно практиковаться, тренироваться, в том числе в геймифицированном формате, который отвечает психологическим потребностям и особенностям нашей целевой аудитории подростков", – пояснила представительница МОН.

По ее словам, обновленная "Защита Украины" – это одно из наиболее значимых изменений в украинских школах. Важной частью предмета является обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, реагирование в стрессовых, чрезвычайных ситуациях, умение управления БПЛА.

Кузьмичева напомнила, что МОН приняло решение, что на "Защите Украины" не будет гендерного распределения учеников – и девочки, и мальчики будут изучать одинаковый материал.

"Потому что функция защиты – комплексная, многоуровневая, и она касается каждого. И это реагирование на вызовы, которые мы себе не выбираем. Это о стойкости, которая должна закладываться постепенно, через интересные инновационные подходы", – добавила представитель ведомства.

Напомним, что заместитель министра образования Андрей Сташкив ранее говорил, что в Украине должно заработать 1200 ячеек для преподавания обновленного предмета "Защита Украины" в 2024 году. В общей сложности, по его словам, планируется создание около 2000 специальных центров.

Как сообщал OBOZ.UA, старшеклассники одной из столичных школ на обновленном предмете "Защиты Украины" два урока подряд писали конспект об автомате, не имея даже его изображения и не понимая названий половины деталей. После этого детей учили маршировать в спортзале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!