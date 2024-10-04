'Это долбаный совок, против которого украинцы воюют'. Маричка Падалко раскритиковала обновленную Защиту Украины в 10-11 классах: в сети дискуссия

Старшеклассники одной из столичных школ на обновленном предмете "Защиты Украины" два урока подряд писали конспект об автомате, не имея даже его изображения и не понимая названий половины деталей. После этого детей учили маршировать в спортзале.

Видео дня

Об этом рассказала украинская телеведущая Маричка Падалко, дочь которой посетила новую школу, где преподается обновленная дисциплина. В сообщении в Facebook она поделилась, что ее муж Егор Соболев, когда узнал такое обучение, разозлился и отметил, что это "долбаный совок, против которого воюют украинцы".

"Два урока подряд дети записывали под диктовку учителя "инструкцию" как разбирать автомат даже без изображения автомата. Я уже не говорю о его муляже. Конечно, половину названий деталей оружия они даже не понимали. Затем два урока маршировали в спортзале. "Смирно" , "Равняйсь". Такой вид имеет "реформированный" урок "Защита Украины", от которого у меня были большие ожидания – и как у мамы, и как у журналистки", – написала Падалко.

"Егор Соболев, узнавший от нас о таком преподавании "Защиты Украины", вообще разозлился. Сказал, что пусть орки так учат своих детей. И это долбаный совок, против которого украинцы воюют", – добавила она.

Телеведущая обратилась в Министерство образования и науки (МОН), чтобы получить информацию о том, кто ответственен за такой уровень преподавания предмета и как это можно исправить. Кроме того, она упомянула в сообщении и авторов программы и их идею обновления дисциплины.

"Идея была в том, чтобы наполнить этот важный предмет и новым смыслом, и современными навыками", – пишет Падалко.

Впоследствии в комментариях МОН объяснило, что Департамент образования и науки Киева до сих пор не присоединился к педагогическому эксперименту и не имеет оснований преподавать новую программу.

Украинцы под постом поделились своим опытом. Многие рассказали, что предмет все же стали преподавать по новому, но не все довольны учителями. А у кого-то ничего не изменилось.

"У нас такая же история".

"У нас такое преподавание почти всех уроков. НУШ провалена по всем предметам, в классе нет ничего – ни наглядности, ни интерактивного оборудования. Это крик души, а не школа".

"Ужгород – ситуация идентична. 7 уроков подряд в чужой школе сухая и неинтересная теория. Полусписанная тетрадь в 18 листов. Полное разочарование. Сын недоволен. К сожалению".

"Киев. Лидер среди заведений Соломенского района. Сегодня родителям директор дал список того, что нужно. От шлемов до автоматов и винтовок, патронов и плащ палаток. В заведении нет ничего. Спросила за опорное заведение – в проекте. Месяц проучились, а у них только проект".

"Никакой ответственности за ни одно качественное преподавание в школах! Поэтому этот совок и дальше будет, потому что система совковая".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как будут готовить учителей к обновленному преподаванию предмета "Защита Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!