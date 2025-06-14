''А вы остановили бы урок ради такого?'' Поступок учительницы начальных классов в Черкассах поразил сеть

Учительница начальных классов из города Черкассы Диана Палаш прервала урок математики ради того, чтобы дети смогли посмотреть в окно. На площадке школы выпускники танцевали свой последний школьный вальс.

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В видео, которое педагог опубликовала на своей странице в TikTok, она спросила, остановили бы вы урок ради такого. В комментариях под заметкой Палаш получила положительные отзывы и истории от ее коллег, как они также позволяли детям подобные развлечения во время уроков.

"Я так позволила смотреть пол-урока на снег, толку с урока было и так ноль, потому что о нем только и речь, а так дети потешились, я отдохнула немножко", – написала Наталья Савчук.

"У меня как-то за окном класса рушили здание, весь урок дети залипали на технику", – поделилась своим опытом Наталья Паславская.

Также пользователи похвалили педагога за ее такое отношение к детям.

"Вы очень классный учитель", – пишут ей в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что вальс выпускников под песню Меловина в Одессе довел украинцев до слез. Видео стало вирусным.

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