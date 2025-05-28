''Это настоящая магия!'' Вальс выпускников под песню Меловина в Одессе довел украинцев до слез: видео стало вирусным

В Одессе выпускники станцевали вальс на фоне Оперного театра под песню исполнителя Меловина "Вітрила" и довели сеть до слез. Украинцы не смогли сдержать своих эмоций от увиденной красоты и отмечали, что выпускной вальс – это настоящая магия, ведь он будто подытоживает целый этап жизни.

Видео дня

Постом с видео поделилась директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Она подчеркнула, что сейчас появляется много щемящих видео с выпускниками школ, которые наполнены надеждой на светлое будущее. Сообщение быстро стало вирусным в сети, собрав почти семь тысяч лайков за короткий срок.

"Они прекрасны... Умытая майским дождем Одесса и ее дети... Сейчас много таких щемящих видео, с юными выпускниками разных одесских школ, наполненными надеждами. И я верю, что их будущее будет таким же чистым и светлым, как они сами... Пусть успех будет с вами на каждом шагу. А родительские сердца радуются от вашей счастливой жизни", – написала Буйневич.

Украинцы присоединились к пожеланиям чиновницы и подчеркнули, что каждый год выпускники умиляют их до слез.

"Выпускной вальс – это настоящая магия! В нем столько нежности, трепета и светлой ностальгии. Он словно подытоживает целый этап жизни, соединяет взгляды, сердца, мечты".

"Каждый год видишь разные выпуски и последние звонки, но юноши и девушки всегда умиляют. И к этому не привыкнуть".

"Это очень красиво и искренне! Желаю этим выпускникам мирного неба и исполнения их желаний! Молодцы".

"Замечательные выпускники самого лучшего, самого родного города в мире Замечательный вальс и очень замечательная локация".

"Ой, а я видела эту красоту. Проходила мимо них. Очень красивое зрелище".

"Песня для вальса звучит на украинском языке! Не на английском... Одесса, вы – любовь".

"Щемяще.... до глубины души".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть растрогал последний школьный вальс выпускников из Херсона. Станцевать школьникам удалось вместе только на видео, ведь из-за полномасштабной войны России против Украины детей разбросало по миру.

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