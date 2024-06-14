Дети из Херсона, которых из-за войны разбрасывало по миру, станцевали последний школьный вальс вместе. Трогательное видео

Украинская воспитательница и блоггер Елена Наумова из Херсона выложила в сеть публикацию с последним школьным вальсом выпускников. Станцевать школьникам удалось вместе только на видео, ведь из-за полномасштабной войны России против Украины детей разбросало по миру.

Сообщение появилось в ТікТок Наумовой. Украинцы были тронуты таким танцем и замечали, какие сплоченные дети, ведь они смогли собраться вместе хотя бы в видео.

Каждый из школьников снял свой танец, который они исполнили находясь не в школьном дворе. На видео можно увидеть, как выпускники ответственно подготовились к такому событию.

"Смотрю и плачу. Выпускники такие молодцы... Это так красиво и одновременно так грустно".

"Так жаль, что у наших детей нет возможности провести свой выпускной дома в Херсоне".

"Как красиво. До слез просто, наши лучшие херсонские детки".

"Невероятные и несокрушимые".

"Невероятно сильно. Наши лучшие херсонцы".

Напомним, в сети появились видео последних звонков из украинских школ. Учителя и руководители учебных заведений поразили выпускников своими танцами на празднике. Некоторые работники образования танцевали вместе с учениками. Однако в школах нашлись и педагоги, которые приготовили сюрприз для школьников.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские звезды показали своих детей на последнем звонке.

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