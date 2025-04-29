'А вы уверены?' Один из популярнейших учителей Украины назвал сильную черту современных подростков

Современных подростков трудно обмануть, ведь всю информацию, которую получают дети, они подвергают сомнению. Это отметил один из самых популярных педагогов Украины Руслан Цыганков. По его словам, ученики не слепо верят всему, что им говорят.

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Об этом Цыганков рассказал в интервью Сергею Притуле. Учитель поделился, что когда он может ошибиться на уроке, подростки спрашивают его, уверен ли он в том, что он сделал или сказал.

"Их трудно ввести в заблуждение. В том плане, что они все подвергают сомнению. Например, если я им что-то говорю, какую-то задачу или что-то такое, и я ошибся, или что-то сделал не так. Они говорят: "А вы уверены?". Типа, что-то здесь не так. То есть они не слепо верят всему, что я говорю", – делится Цыганков.

Он говорит, что современные школьники умеют мониторить ситуацию и не относятся к поколению тех, кому говорили, что "черное – это белое" и они в это верили.

В то же время Притула и сам отметил, что с современными детьми нужно быть искренними, чтобы заработать авторитет. В частности, не бояться рассказывать о своих ошибках. Телеведущий поделился, что часто встречается со школьниками и студентами. Он считает, что в Украине растет вдумчивое, неравнодушное поколение. Ведь молодежь не боится брать на себя инициативу и ответственность, однако они хотят, чтобы их не осуждали за ошибки и поддерживали.

"Они хотят, чтобы на этом пути их поддержали, не осуждали за ошибки. Мы, к сожалению, живем в очень жестоком обществе, в котором мы не имеем права на ошибку. Но мы не роботы, мы не железки", – сказал Притула.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу два новых предмета.

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