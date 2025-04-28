'Девушки прибежали в слезах'. Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу два новых предмета

Украинский учитель физики и информатики Руслан Цыганков предложил добавить в школьную программу финансовую грамотность и сексуальное образование. По словам педагога, в современных учебниках насилие объясняется провокацией жертвы.

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Об этом Цыганков рассказал в интервью Сергею Притуле. Учитель отметил, что к нему обращались девочки, не понимая, как такая информация может подаваться в учебниках.

"Я бы добавил финансовой грамотности, вроде уже книги появились по поводу финансовой грамотности. Я сам понимаю, что я недостаточно компетентен. И еще я бы добавил предмет, но это, например, или приходит специальный человек, по поводу сексуального образования. Потому, что те книги, которые сейчас есть в школах, это просто ужас. Там рассказывают максимально ужасное – что жертва виновата в насилии. И вот было такое, что в книге написано: "Если девочка надела короткую юбку или яркий макияж, то это может спровоцировать насилие", – делится Цыганков.

"Прибегают ко мне девочки в слезах почти: "Руслан Игоревич, смотрите, что нам показывают". Они это зарисовали и написали будущим поколениям: "Не верьте это все неправда", – добавляет педагог.

Он рассказывает, что после того как выложил в соцсети фото с этими страницами, их якобы изменили. Однако как оказалось, этого не произошло.

"Год прошел, я пишу ученице восьмого класса: "Оксана, пожалуйста, если ты не занята, скинь мне страницу, возможно изменили". Она мне сбрасывает – то же самое только не зарисовано", – говорит Циганков.

По словам учителя, он сталкивается с ситуациями, когда ему приходится объяснять ребятам, почему их поведение неприемлемо по отношению к девочкам. Цыганков отмечает, что это возникает из-за неправильной подачи знаний со стороны школы и родителей.

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