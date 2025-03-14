МОН назвало предметы, которые обязательно будут изучать старшеклассники с 2027 года

Ученики 10–12 классов, независимо от выбранного профиля, с 2027 года будут обязательно изучать украинский язык и литературу, историю и гражданское образование, математику, иностранные языки, защиту Украины и физическую культуру. Кроме того, Министерство образования и науки подчеркнуло, что естественные науки остаются важной частью обучения, несмотря на распространение мифа, что эти дисциплины не будут изучать старшеклассники.

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Более того, естественные предметы и курсы будут обязательными для всех учеников 10–11 классов для обеспечения формирования целостной научной картины мира и компетентностей в этой области. Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте.

Реформа старшей школы, согласно которой произойдут изменения в обучении учеников 10–12 классов, направлена на преодоление существенных недостатков современной системы образования, в том числе и перегруженности школьников. В частности, благодаря инициативе учащиеся получат:

сбалансированная учебная нагрузка;

возможность углубленного исследования профильных предметов и курсов;

качественная подготовка к поступлению;

формирование настоящих компетентностей, а не формальное усвоение материала.

Кроме того, будут учтены индивидуальные потребности школьников, а учебный план будет предусматривать три составляющие:

Обязательные предметы и курсы, которые будут формировать определенную базу для ученичества.

Профильные предметы и курсы будут обеспечивать углубленное изучение дисциплин, важных для дальнейшего обучения и профессионального развития.

Выборочные курсы будут расширять мировоззрение и будут способствовать ознакомлению с разными областями знаний.

В настоящее время МОН активно работает над подготовкой к внедрению реформы старшей школы, в частности, разработкой Типовой образовательной программы, подготовкой пилотирования и созданием методических материалов.

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