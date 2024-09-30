Более 70% – гуманитарные. Как реформа старшей школы поможет ученикам становиться программистами и инженерами

С началом реализации реформы старшей школы в Украине ученики после 9 класса смогут выбирать профили, которые им будут интересны, а также необходимы государству. К примеру, инженеров, программистов – специалистов, которые смогут работать над разработками новых технологий.

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Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив в интервью украинскому Медиа. По его словам, в настоящее время в школах более 70% профилей гуманитарные.

"У нас действительно нет большого количества учеников, которые хотят выбирать именно эти профили. Сейчас школы в старших классах имеют соответствующие профили обучения, но если посмотреть на эти данные, то более 70% – гуманитарные. Задачу реформы профильного среднего образования сделать так, чтобы ученики выбирали не только гуманитарные профили", – говорит чиновник.

Он также пояснил, что согласно реформе ученики смогут выбирать из гуманитарных, естественных, технологических и других профилей. Именно для того чтобы школьники делали лучший выбор, уже с 8-9 класса начнут работать карьерные советники.

"Их заданием будет помочь ученикам выбирать, во-первых, те направления, которые интересны им, а во-вторых – те, которые нужны для будущих инженеров, программистов – специалистов, которые смогут работать над разработками, в частности, новых технологий", - добавил Сташкив.

По его словам, сейчас незначительное количество старшеклассников выбирают именно эти профили. К тому же Министерство образования и науки, кроме карьерных советников, планируют привлекать и другие инструменты.

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