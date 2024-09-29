Цифры впечатляющие: стало известно, сколько учеников 10-11 классов в Украине имеют репетиторов

50% учеников 10-11 классов в Украине пользуются услугами репетитора, чтобы улучшить свои знания. В то же время 43% школьников объяснили необходимость дополнительных занятий тем, что учебы в школе недостаточно для того, чтобы поступить в заведения высшего образования.

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Такие результаты содержит социологическое исследование "Реформа профильного среднего образования ", проведенное Киевским международным институтом социологии. Там отмечено, что 7% школьников занимаются с репетитором из-за решений родителей, которые считают обучение в школе недостаточным.

Напомним, 59% родителей школьников 5-6 классов выступили против введения 12-летней системы образования. В то же время, только 29% поддерживают изменение количества лет обучения. 25% категорически не поддерживают такую инициативу, а скорее не поддерживают – 34%.

В то же время 24% учеников 10-11 классов положительно относятся к увеличению продолжительности обучения с 2027 года, которое предусматривает Реформа старшей школы. 22% относятся негативно к введению 12-летнего образования. В то же время 54% школьников не определились по отношению к изменению количества лет обучения.

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