'А жить когда?' Один из самых популярных учителей Украины объяснил, почему задает домашнее задание максимум на 15 минут

Украинский учитель физики Руслан Цыганков задает домашнее задание школьникам, решение которого занимает не больше 15 минут. По его словам, именно школьный возраст наиболее беззаботен для учеников, который уже никогда не повторится в их жизни.

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Об этом Цыганков рассказал в эфире на Youtube-канале " Сейфплейс". Педагог отмечает, что школьники проводят по учебе почти 8 часов, после чего должны делать домой и уходить репетиторов, поэтому у них почти не остается времени на жизнь.

"Каждый учитель думает, что его предмет – это самый главный в этой Вселенной. И вот представьте себе, ребенок сидит совершенно разных восемь уроков. С 8:30 до четырех в школе, 4:30 пришел – что-то успел поесть, до 9-й делает домашнее. Простите, когда жить? И еще к репетиторам, а когда жить? А где эта молодость?", – говорит педагог.

"Я стараюсь по лайту задавать домашнее, ну чтобы они, условно, 15 минут выделили на это и все. Мне кажется им очень тяжело, а им хочется еще пожить, такой классный возраст, никогда уже не будет такого, когда ты можешь беззаботно бегать, в снежки играть", – добавляет он.

Напомним, Цыганков считает, что из-за низких зарплат педагоги в Украине не имеют мотивации. Работники образования в маленьких городах могут получать по 8 тысяч гривен в месяц, они думают, как прокормить семью и заработать на жизнь, а не о том, как вдохновлять школьников и что в них вкладывать.

По его словам, выходит так, что дети на уроках только пишут конспекты. По его мнению, отсутствие мотивации у педагогов является основной проблемой в их отношениях с учениками. Педагог рассказал, что сам получает 15 тысяч гривен, но когда впервые публично озвучил такую сумму, коллеги из других городов ему просто не поверили. Они отмечали, что сами получают гораздо меньше.

Он также добавил, что есть проблема в многочисленных новых правилах и законах, касающихся образования, но они не учитывают интересы школьников.

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