'У человека с зарплатой 8 тысяч гривен нет мотивации': Руслан Цыганков назвал самую большую проблему учителей в Украине

Учитель физики из Киева Руслан Цыганков считает, что из-за низких зарплат педагоги в Украине не имеют мотивации. Педагоги в маленьких городах могут получать по 8 тысяч гривен в месяц, они думают, как прокормить семью и заработать на жизнь, а не о том, как вдохновлять школьников и что в них вкладывать.

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Своим мнением он поделился в эфире на Youtube-канале Сейфплейс. По его словам, выходит так, что дети на уроках только пишут конспекты.

"Воспитатели некоторые получают 6 тысяч, учителя в маленьких городах получают 8 тысяч. И приходит на работу человек за 8 тысяч гривен рассказать что-то детям, и еще надо, чтобы он был хорошим человеком, но нет у него мотивации. Его мотивация - заработать себе на жизнь. Поэтому и получается, что у детей ничего не укладывается, они просто пишут конспекты", – сказал он.

По его убеждению, отсутствие мотивации у педагогов является основной проблемой в их отношениях с учениками.

Педагог рассказал, что сам получает 15 тысяч гривен, но когда впервые публично озвучил такую сумму, коллеги из других городов ему просто не поверили. Они отмечали, что сами получают гораздо меньше.

"Когда я сказал на каком-то видео, что у меня зарплата 15 тысяч, меня так захейтили. Говорили: "Чего ты говоришь неправду", "А у меня 8 тысяч!", "А у меня 9". Я тогда говорил: "Мне что, показать выписку из банка, что мне приходит 15 тысяч?" Такая зарплата зависит от многих факторов: нагрузки и т.п. Но все же давайте будем честными: 15 тысяч сейчас – это не деньги. Сходить в магазин – тысяча гривен, а если платить за квартиру, а если есть семья? Военные говорят, что воюют в первую очередь за жену, семью, ребенка, и это абсолютно адекватно. В следующую очередь они воюют за будущее Украины, а наши дети – это и есть будущее", – заметил Цыганков.

Он также добавил, что есть проблема в многочисленных новых правилах и законах, касающихся образования, но они не учитывают интересы школьников.

"Вторая проблема – то, что кто-то сверху придумывает новые законы и правила. Но все забывают, что основная цель украинского образования – это дети, а их в этом уравнении нет. Каждый учитель думает, что его предмет – самый важный в мире. И представьте себе: у ребенка с 8:00 до 16:00 8 совершенно разных уроков. Далее до 21:00 делает домашнее задание. А у 11 классов еще куча репетиторов. Простите, а когда жить?" – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Руслан Цыганков рассказал о трех основных проблемах в украинском образовании. В первую очередь, это очень низкие зарплаты педагогов и формат проведения НМТ. По его мнению, учителя должны зарабатывать около $1000.

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