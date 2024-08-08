Абитуриенты с высокими баллами идут учиться за деньги: вступительная кампания-2024 показала неожиданный тренд в высшем образовании Украины

Абитуриенты, получившие высшие баллы на вступительных экзаменах в 2024 году, подают заявления в частные учреждения высшего образования. В частности, первыми в списке стали Украинский католический университет, Университет "Киевская школа экономики" (KSE) и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

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Такую информацию опубликовало издание Зеркало недели. Итоги вступительной кампании станут известны к концу августа.

Также популярными среди абитуриентов стали так называемые "бутиковые" ЗВО. Это небольшие, престижные и качественные заведения, которые могут привлекать лучших преподавателей с европейскими дипломами, предлагать современные программы, быть более гибкими и мобильными в реализации инноваций.

Издание отметило, что в рейтинг не были включены университеты, имеющие особые условия поступления. В частности, юридические и медицинские ЗВО. Поступить в них можно только получив не менее 150 баллов на Национальном мультипредметном тесте. Кроме того, в список не вошли художественные заведения, где конкурсный балл зависит от творческого конкурса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие университеты выбирали абитуриенты в первые дни поступления на бакалавриат.

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